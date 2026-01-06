避評論美國襲擊委內瑞拉 日本稱「非直接當事者」

快訊

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本內閣官房長官木原稔。圖／法新社

日本內閣官房長官木原稔今天上午在記者會避免評論美國總統川普政府在委內瑞拉採取軍事行動一事。他表示，日本「並非直接當事者，沒有立場掌握詳細的事實」。

美國政府3日攻擊委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），並派兵把委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）夫婦等人，押到美國本土受審。

根據美國司法部的起訴書，馬杜洛遭控4項罪名，分別是串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。

馬杜洛的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）同樣面臨毒品走私與持有武器等聯邦指控。馬杜洛夫婦5日在美國紐約曼哈頓的聯邦法院出庭時，都主張無罪。

日本朝日電視台報導，木原於今天上午的例行記者會被問及美國動武逮捕馬杜洛時回應，「我國並非直接當事者，沒有立場掌握詳細的事實，因此包含法律層面的評論在內，日本政府不予置評」。

被問及日本政府的立場時，木原回答，日本政府「一直以來，重視尊重國際社會的國際法原則」。

木原也表示，將與七大工業國集團（G7）相關國家密切合作，「全力確保在委內瑞拉的日本國民安全，並推動外交努力，以促成恢復委內瑞拉民主制度及穩定局勢」。

日媒ABEMA TIMES報導，有媒體當時追問木原，「這次事件中，美國出兵把馬杜洛移送到美國，而川普總統也宣稱美國將治理委內瑞拉。日本政府過去一直以來均譴責透過武力試圖片面改變現狀，日本政府容許美國這次的行動嗎？」

木原就此回應，「一般而言，包括聯合國憲章在內的國際法原則當然必須被尊重。在此前提下，如同我一再重申的，對於此次事件等情況，我國並非直接當事者，也不處於能充分掌握詳細事實關係的立場，因此，對於法律層面的評價不予置評。」

