成功帶貨？馬杜洛「被捕照」曝光竟成時尚網紅 身上行頭賣到缺貨

美國近日突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛與妻子。美國總統川普3日在社群媒體上貼出馬杜洛被捕時的照片，讓後者意外成為時尚網紅。

照片中的馬杜洛，身穿一套灰色的Nike Tech Fleece系列套裝、頭戴眼罩，在美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」上，正被押往美國。

根據Google Trends，川普貼文發布後，「Nike Tech」的搜尋筆數驟增。追蹤網路輿論的PeakMetrics也顯示，3日至5日間，X上提及「Nike Tech」的貼文超過5,000篇，遠多於去年11月和12月合計的約325篇。

TikTok上，一些用戶發布上述照片的人工智慧（AI）生成版本，並調侃馬杜洛的穿搭風格；也有用戶諷刺這是Nike最新的品牌行銷活動。也有人則製作「複製穿搭」（steal the look）貼文，分析馬杜洛整套行頭的價格，含眼罩和耳罩。光是外套和運動褲就要價逾200美元。

BusinessInsider指出，截至5日早晨，馬杜洛穿的這款拉鍊式Nike Tech Fleece外套，在Nike美國官網上的部分尺寸已經售罄。

Nike拒絕置評。