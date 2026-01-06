美媒：川普政府向羅德里格斯提3要求 否則恐步馬杜洛後塵

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
委內瑞拉副總統羅德里格斯5日在卡拉卡斯宣誓就任代理總統。路透

委內瑞拉副總統羅德里格斯5日宣誓就任委國代理總統。美媒Politico同日獨家報導，美國川普政府正要求羅德里格斯，若想避免與委國總統馬杜洛面臨相同命運，就要採取幾項馬杜洛先前拒絕的親美行動。

一位知情美國官員和一位熟悉美國政府內部討論的人士透露，美國官員已告訴羅德里格斯，美方希望看到她至少採取3項措施，即打擊毒品流竄、驅逐境內對美國有敵意的伊朗與古巴等其他國家或組織特工，以及停止向美國對手出售石油。

兩位知情人士說，美國官員還希望羅德里格斯最終能促成自由選舉並下台。這些要求的最後期限尚無定論，美國官員也強調委國近期內不會舉行選舉。

白宮拒絕向Politico置評，美國國務院則向Politico引據國務卿魯比歐先前的說法，即川普政府預期羅德里格斯比馬杜洛更願意配合。委國駐日內瓦聯合國代表團未立即回應置評請求。

一位美國高官說，目前政府重點是確保委國能維持穩定推進美國利益，但他不願就上述向羅德里格斯提出的要求置評。

魯比歐4日已在美媒暗示美方對卡拉卡斯的訊息。他說，美國將設定條件，使得在西半球，委內瑞拉不再是眾多美國對手交會點，這些對手包括伊朗、黎巴嫩真主黨，也不會再向美國輸出販毒黑幫、運毒船，更不再是販毒天堂。

Politico說，羅德里格斯從美方收到的指示透露，美委相關對話比魯比歐公開揭露的更具體明確和深入。一位接近川普政府的人士說，川普團隊認為羅德里格斯受美方嚴格控制，且有信心可隨心所欲擺布她，之後再拋棄她、繼續推進美國目標。

馬杜洛3日被抓後短短幾天，羅德里格斯的態度就從最初譴責馬杜洛被捕，轉變為4日表示邀請與美國合作。

魯比歐上周末受訪說，川普聲稱美國將「治理」委國，更多是為了影響羅德里格斯。魯比歐還強調委國舉行選舉的重要性，但也淡化改選舉行在即的期待。

一位美國高官說，其他川普幕僚傾向讓羅德里格斯無限期留任，例如先前領導與委方秘密外交的美國特使格瑞尼爾。該高官說，川普認為現在討論委國選舉時機未到，「我們當然希望看到選舉，但我們目前未與羅德里格斯討論此事」。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 川普

