馬杜洛被逮…陸外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部網站）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）週末遭美國抓捕，大陸外交部發言人今在例行記者會上就委內瑞拉局勢答問時表示，沒有哪個國家可以充當國際警察，沒有哪個國家可以自詡為國際法官。並稱中方一貫主張各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，大國尤應帶頭。

大陸外交部發言人毛寧6日在例行記者會上表示，美方無視委內瑞拉總統馬杜洛國家元首身分，公然在國內法院起訴並進行所謂審判，嚴重侵犯委內瑞拉國家主權，嚴重破壞國際關係穩定。

她並稱，任何國家都不能將本國的規則凌駕於國際法之上。中方呼籲美方立即釋放馬杜洛總統和夫人，並確保他們的人身安全。

毛寧又稱，中方一貫主張各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。沒有哪個國家可以充當國際警察，沒有哪個國家可以自詡為國際法官。

她也提到，聯合國安理會5日就美國對委內瑞拉發動軍事打擊召開了緊急會議，中方代表發言強調，軍事手段不是解決問題的出路，濫用武力只會導致更大的危機，「我們願意同各國共同捍衛國際法權威，反對叢林法則、反對干涉內政，共同維護世界和平穩定」。

而針對馬杜洛的親信、副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在委內瑞拉最高法院任命下就職臨時總統，毛寧表示，中方尊重委內瑞拉的主權獨立，尊重委內瑞拉政府按照本國的憲法和法律作出的安排。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 毛寧

