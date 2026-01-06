馬杜洛自稱「戰俘」有盤算？法學者：待遇較優 戳川普「執法說」

紐約時報報導，委內瑞拉總統馬杜洛5日首度在紐約出庭，對所有控罪一概否認，並自稱是「遭美方綁架的戰俘」。專家指出，馬杜洛以「戰俘」自居，是在反打川普政府將軍事行動包裝成「執法」的說法，試圖爭取更接近戰俘的待遇與敘事主導權，但案件在美國法院大概率仍將按刑案推進，實質影響有限。

曾任職曼哈頓聯邦檢察官、現為哥倫比亞大學法學院教授的里奇曼（Daniel C. Richman）指出，若被認定為「戰俘」，其待遇將適用國際法與《日內瓦公約》，而非一般刑事程序。

戰俘屬於在武裝衝突中被拘留的合法戰鬥人員，包括正規軍、民兵、志願隊，他們不會僅因敵對身分就受審；受訊問時只須提供基本身分資料，行動可受限但除非為安全起見，否則不得嚴密禁閉；且戰俘通常在衝突結束時獲釋，不由法官判固定刑期，且不涉及個人罪責指控。

反觀刑事被告面對的是「個人不法行為」的指控，依照一般刑事司法流程受審。在曼哈頓，若聯邦被告沒有獲准保釋，則將被羈押在環境惡劣的大都會拘留中心（MDC）。中心約有1300名被押者，而馬杜洛案件料將歷經多年才可能落幕。

紐時報導提到，關鍵在於川普政府一方面把抓馬杜洛說是「執法行動」，另一方面又用近似戰爭的措辭與手段，諸如軍事行動、打擊船隻、封鎖、集結軍艦等。

因此馬杜洛自稱「戰俘」，釋出一項尖銳的訊息，意在指明美方口中的反毒執法是一場軍事行動。

然而，里奇曼認為，縱然馬杜洛把自己稱為「戰俘」或主張國際法、元首豁免，在美國法院大多不會改變案件性質，法官仍會把它當作一般刑事案件處理。

紐時提到，川普政府與馬杜洛其實都在用措辭向外界喊話；但在法庭上，赫勒斯坦法官多次打斷馬杜洛談「被捕是否合法」，要他改天再談。

里奇曼補充，馬杜洛在法庭上的言行「透露了很多訊息」。里奇曼指出，刑事案件有一個基本前提：被告至少暫時會承認法院有權審理自己，並據此配合程序，「但如果有人完全拒絕這點，訴訟就可能被嚴重干擾，變得很難推進。」