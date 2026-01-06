遭美押解…馬杜洛面對鏡頭比「2手勢」 專家分析背後含意
「紐約時報」報導，委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍押解後，在鏡頭前的舉止似乎沒有認輸的跡象，他當時豎起大拇指比讚，還比出許多人認為帶有挑釁意味的V字手勢。
報導說，馬杜洛（Nicolas Maduro）支持者對於這個手勢的真正意義心知肚明。部分委內瑞拉國民議會（National Assembly）議員今天在首都卡拉卡斯（Caracas）參與會議時出現相同手勢，有時略做變化。
手指比出V字不僅是象徵和平的通用手勢，長久以來在戰時語境中代表勝利。
根據委內瑞拉已故總統查維斯（Hugo Chavez）主義專家說法，一手比V，另一手指向這個手勢，意即「我們必勝」。這是長久以來拉丁美洲左翼革命運動用來象徵戰勝壓迫的慣用語。
這個手勢在社群媒體上迅速瘋傳，有人認為視覺上與查維斯的簽名相似。查維斯2013年過世後，他的簽名成為廣為流傳的象徵，包括出現在刺青中。
委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天宣誓就任臨時總統，她的哥哥豪爾赫（JorgeRodriguez）則在同一場會議上獲批准出任國民議會議長。豪爾赫也是馬杜洛核心圈中的關鍵人物。
現場鏡頭轉向豪爾赫時，他先是高舉拳頭，接著像馬杜洛一樣比出V字手勢和豎起大拇指，彷彿在向遠在美國的馬杜洛致敬。
委內瑞拉國營電視台VTV稱馬杜洛的手勢是「尊嚴與勇氣的強有力符號」，也是「和平與勝利的象徵」。不過批評陣營認為這些手勢毫無實質意義。
馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀等多項指控，今天在紐約出庭時概不認罪。
