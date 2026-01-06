快訊

川普：18個月內增產石油 救委內瑞拉經濟

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

美國總統川普表示，必須先讓委內瑞拉恢復元氣，才能舉行新一輪選舉，產生新領導人。此外，他預計18個月內能讓委國增產石油，有助於挽救受重創的經濟。

川普（Donald Trump）今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時表示，委內瑞拉若要舉行選舉以接替馬杜洛（Nicolas Maduro）執政，這可能還需要一段時間。

川普說，「我們必須讓這個國家先恢復元氣」。

他告訴NBC說：「我們必須先整頓這個國家，不能馬上舉行選舉。目前委國人民甚至無法投票，根本沒有辦法舉行大選。」

川普曾表示，他的政府官員將「管理」委內瑞拉。

此外，川普也告訴NBC說，如果石油公司能重返委內瑞拉，美國將透過某種方式予以補償。他認為，提升委國石油產量，將有助於挽救委國受重創的經濟。

川普說：「我們必須投入大量資金，而石油公司會負擔這筆開銷，之後他們會經由美政府或公司營收來取得補償。」

川普預測，委內瑞拉的石油產量，最快18個月內就能開始回升。

但部分專家預計，外國石油企業若要重返委內瑞拉，恐怕還需要一段時間，其中考量到高額成本、政治不確定因素，以及過往委內瑞拉政府曾經將石油產業國有化。

委內瑞拉 美國

馬杜洛自稱「戰俘」有盤算？法學者：待遇較優 戳川普「執法說」

紐約時報報導，委內瑞拉總統馬杜洛5日首度在紐約出庭，對所有控罪一概否認，並自稱是「遭美方綁架的戰俘」。專家指出，馬杜洛以...

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

委內瑞拉總統馬杜洛5日在紐約首度出庭受審，站他身旁的辯護律師波拉克（Barry J. Pollack）被外媒火速起底。...

遭美押解…馬杜洛面對鏡頭比「2手勢」 專家分析背後含意

「紐約時報」報導，委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍押解後，在鏡頭前的舉止似乎沒有認輸的跡象，他當時豎起大拇指比讚，還比出許多...

她挺馬杜洛 為何能壓過諾貝爾和平獎得主 被視為委國最佳新領導人？

美國推動委內瑞拉政權更迭後，一批與石油業相關的高管、律師和投資人積極遊說，對象從川普政府到國會幕僚，他們最屬意由副總統兼...

押送畫面曝！馬杜洛妻「右眼瘀青」掛彩出庭 律師控美軍釀重傷

紐約郵報報導，美軍日前攻堅委內瑞拉軍事基地，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約受審。曼哈頓聯邦法院5日首度開庭，馬杜洛夫人佛...

馬杜洛戲劇性下台 委國民眾自緊張中恢復正常生活

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）周末遭美國抓捕戲劇性下台後，委國許多地區今天上午逐漸恢復正常生活，雖然...

