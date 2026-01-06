快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

聽新聞
0:00 / 0:00

馬杜洛戲劇性下台 委國民眾自緊張中恢復正常生活

中央社／ 卡拉卡斯5日綜合外電報導
圖為委國總統馬杜洛的畫像。歐新社
圖為委國總統馬杜洛的畫像。歐新社

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）周末遭美國抓捕戲劇性下台後，委國許多地區今天上午逐漸恢復正常生活，雖然街道與商店比往常冷清不少。

路透社報導，一些委內瑞拉民眾表示，他們仍在消化周末發生的巨變，美國3日的軍事行動震撼首都卡拉卡斯（Caracas）與其他地區，民眾認為未來一段時間內，當地政治與經濟將處於不穩定狀態。

52歲的龔薩雷茲（Mariela Gonzalez）在西北城市巴基西梅托（Barquisimeto）經營美妝店，她透過WhatsApp與其他店主交流後，決定今天重新開業。「我們很害怕，但我們不能讓自己癱瘓。」

美國總統川普表示，委內瑞拉完成政治轉型前，美國將先行「接管」。他同時威脅說，如果由馬杜洛政府前副總統領導的臨時政府不配合要求，美國將採取更多軍事行動。

店家員工表示，週末恐慌性搶購潮過後，今天客流量比平常少。

現年38歲的林納瑞斯（Rosendo Linarez）是巴基西梅托一間超市的經理，他說「開門營業是因為我們必須工作，也因為有些食物容易變質。但是，人們只是來買生活必需品。」

委內瑞拉第二大城馬拉開波（Maracaibo）地處西部的佐里亞州（Zulia）。當地計程車與公車司機估計，超過1/3同行因害怕與沒有乘客而待在家中。

今年41歲的司機烏達內塔（Marielys Urdaneta）說，「乘客寥寥無幾，氣氛緊張而平靜」。她表示自己上班是因為需要收入，「我迫於無奈…不管害怕與否，人總得吃飯。」

30歲的毛瑞約（Daniel Morillo）5年前移民秘魯，這次回老家馬拉開波過耶誕。週末發生的事讓他決定縮短行程，用剩下的錢買藥品和食物給父母。

「我以為離開時只會因為與父母告別而難過…沒想到還會因為讓他們獨自承受這種不確定感而如此心痛。」

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

馬杜洛紐約出庭拒認罪 自稱仍是總統「我是被綁架的戰俘」

失去盟友馬杜洛 古巴經濟陷深淵 川普預言「徹底完蛋」

習近平：大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章 應尊重他國發展

92歲法官主審馬杜洛案 他在封口費案做出不利川普裁決

相關新聞

馬杜洛自稱「戰俘」有盤算？法學者：待遇較優 戳川普「執法說」

紐約時報報導，委內瑞拉總統馬杜洛5日首度在紐約出庭，對所有控罪一概否認，並自稱是「遭美方綁架的戰俘」。專家指出，馬杜洛以...

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

委內瑞拉總統馬杜洛5日在紐約首度出庭受審，站他身旁的辯護律師波拉克（Barry J. Pollack）被外媒火速起底。...

遭美押解…馬杜洛面對鏡頭比「2手勢」 專家分析背後含意

「紐約時報」報導，委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍押解後，在鏡頭前的舉止似乎沒有認輸的跡象，他當時豎起大拇指比讚，還比出許多...

她挺馬杜洛 為何能壓過諾貝爾和平獎得主 被視為委國最佳新領導人？

美國推動委內瑞拉政權更迭後，一批與石油業相關的高管、律師和投資人積極遊說，對象從川普政府到國會幕僚，他們最屬意由副總統兼...

押送畫面曝！馬杜洛妻「右眼瘀青」掛彩出庭 律師控美軍釀重傷

紐約郵報報導，美軍日前攻堅委內瑞拉軍事基地，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約受審。曼哈頓聯邦法院5日首度開庭，馬杜洛夫人佛...

馬杜洛戲劇性下台 委國民眾自緊張中恢復正常生活

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）周末遭美國抓捕戲劇性下台後，委國許多地區今天上午逐漸恢復正常生活，雖然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。