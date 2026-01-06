馬杜洛戲劇性下台 委國民眾自緊張中恢復正常生活

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）周末遭美國抓捕戲劇性下台後，委國許多地區今天上午逐漸恢復正常生活，雖然街道與商店比往常冷清不少。

路透社報導，一些委內瑞拉民眾表示，他們仍在消化周末發生的巨變，美國3日的軍事行動震撼首都卡拉卡斯（Caracas）與其他地區，民眾認為未來一段時間內，當地政治與經濟將處於不穩定狀態。

52歲的龔薩雷茲（Mariela Gonzalez）在西北城市巴基西梅托（Barquisimeto）經營美妝店，她透過WhatsApp與其他店主交流後，決定今天重新開業。「我們很害怕，但我們不能讓自己癱瘓。」

美國總統川普表示，委內瑞拉完成政治轉型前，美國將先行「接管」。他同時威脅說，如果由馬杜洛政府前副總統領導的臨時政府不配合要求，美國將採取更多軍事行動。

店家員工表示，週末恐慌性搶購潮過後，今天客流量比平常少。

現年38歲的林納瑞斯（Rosendo Linarez）是巴基西梅托一間超市的經理，他說「開門營業是因為我們必須工作，也因為有些食物容易變質。但是，人們只是來買生活必需品。」

委內瑞拉第二大城馬拉開波（Maracaibo）地處西部的佐里亞州（Zulia）。當地計程車與公車司機估計，超過1/3同行因害怕與沒有乘客而待在家中。

今年41歲的司機烏達內塔（Marielys Urdaneta）說，「乘客寥寥無幾，氣氛緊張而平靜」。她表示自己上班是因為需要收入，「我迫於無奈…不管害怕與否，人總得吃飯。」

30歲的毛瑞約（Daniel Morillo）5年前移民秘魯，這次回老家馬拉開波過耶誕。週末發生的事讓他決定縮短行程，用剩下的錢買藥品和食物給父母。

「我以為離開時只會因為與父母告別而難過…沒想到還會因為讓他們獨自承受這種不確定感而如此心痛。」