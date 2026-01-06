委國大選？美國出兵？眾院議長與川普盧比歐不同調

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國聯邦眾議院議長強生。美聯社
美國聯邦眾議院議長強生今天表示，委內瑞拉應於強人馬杜洛（Nicolas Maduro）被推翻後儘快舉行選舉。他的說法有別於國務卿盧比歐，後者才說委國目前舉行大選還言之過早。

綜合法新社和路透社報導，另外，強生（MikeJohnson）聽取盧比歐（Marco Rubio）和戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的國會簡報後還告訴媒體說，他不預期美國會派兵進入委內瑞拉。他這方面的說法，也與總統川普（Donald Trump）拒絕公開排除出兵可能性的立場有所出入。

強生是川普所屬共和黨在國會的第一號人物。他說：「我預期委內瑞拉將會宣布舉行選舉。當然，其中部分狀況仍在衡量之中，但應該會很快舉行。我認為這有其必要，好讓他們的經濟和國家能夠維持穩定。」

盧比歐昨天接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問時指出，現階段討論委內瑞拉舉行選舉一事「言之過早」。

不過，針對出動美軍逮捕馬杜洛一事，強生為行動的合法性及未事先通知國會辯護。

根據美國憲法，只有國會擁有宣戰權。但強生說：「我們並未處於戰爭狀態。美國軍隊並未駐紮在委內瑞拉，也沒有占領該國。我們不預期會有地面部隊，也不預期會直接介入，僅止於對新任，也就是臨時政府施加壓力。」

即便強生力挺行政部門，但國會內部仍有不同聲音。聯邦參議院預計最快本週就將針對一項決議案進行表決，意在攔下任何未經國會批准就進一步對委發動的軍事行動。該案由參院民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）等人共同發起。

共和黨陣營則堅稱，週末的軍事行動無須國會批准，因為該行動屬於時程極短的「執法行動」，目的僅是為了將馬杜洛帶往紐約出庭受審。

美國憲法規定，除為保衛美國所需的短暫且有限軍事行動外，任何軍事行動均須經國會批准。但包括部分共和黨人在內的國會議員長期以來質疑，歷任總統試圖繞過這項憲法要求。

延伸閱讀

馬杜洛被捕後政局震盪 委內瑞拉媒體工作者遭拘留

美擊斃馬杜洛警衛 含古巴32人 哈瓦那批美「恐怖主義」

馬杜洛早成棄子？ 學者：後院角力 美贏面子但中贏裡子

馬杜洛引渡美國受審 盧比歐迎政治生涯重要時刻

相關新聞

馬杜洛自稱「戰俘」有盤算？法學者：待遇較優 戳川普「執法說」

紐約時報報導，委內瑞拉總統馬杜洛5日首度在紐約出庭，對所有控罪一概否認，並自稱是「遭美方綁架的戰俘」。專家指出，馬杜洛以...

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

委內瑞拉總統馬杜洛5日在紐約首度出庭受審，站他身旁的辯護律師波拉克（Barry J. Pollack）被外媒火速起底。...

遭美押解…馬杜洛面對鏡頭比「2手勢」 專家分析背後含意

「紐約時報」報導，委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍押解後，在鏡頭前的舉止似乎沒有認輸的跡象，他當時豎起大拇指比讚，還比出許多...

她挺馬杜洛 為何能壓過諾貝爾和平獎得主 被視為委國最佳新領導人？

美國推動委內瑞拉政權更迭後，一批與石油業相關的高管、律師和投資人積極遊說，對象從川普政府到國會幕僚，他們最屬意由副總統兼...

押送畫面曝！馬杜洛妻「右眼瘀青」掛彩出庭 律師控美軍釀重傷

紐約郵報報導，美軍日前攻堅委內瑞拉軍事基地，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約受審。曼哈頓聯邦法院5日首度開庭，馬杜洛夫人佛...

馬杜洛戲劇性下台 委國民眾自緊張中恢復正常生活

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）周末遭美國抓捕戲劇性下台後，委國許多地區今天上午逐漸恢復正常生活，雖然...

