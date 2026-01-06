委國大選？美國出兵？眾院議長與川普盧比歐不同調

美國聯邦眾議院議長強生今天表示，委內瑞拉應於強人馬杜洛（Nicolas Maduro）被推翻後儘快舉行選舉。他的說法有別於國務卿盧比歐，後者才說委國目前舉行大選還言之過早。

綜合法新社和路透社報導，另外，強生（MikeJohnson）聽取盧比歐（Marco Rubio）和戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的國會簡報後還告訴媒體說，他不預期美國會派兵進入委內瑞拉。他這方面的說法，也與總統川普（Donald Trump）拒絕公開排除出兵可能性的立場有所出入。

強生是川普所屬共和黨在國會的第一號人物。他說：「我預期委內瑞拉將會宣布舉行選舉。當然，其中部分狀況仍在衡量之中，但應該會很快舉行。我認為這有其必要，好讓他們的經濟和國家能夠維持穩定。」

盧比歐昨天接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問時指出，現階段討論委內瑞拉舉行選舉一事「言之過早」。

不過，針對出動美軍逮捕馬杜洛一事，強生為行動的合法性及未事先通知國會辯護。

根據美國憲法，只有國會擁有宣戰權。但強生說：「我們並未處於戰爭狀態。美國軍隊並未駐紮在委內瑞拉，也沒有占領該國。我們不預期會有地面部隊，也不預期會直接介入，僅止於對新任，也就是臨時政府施加壓力。」

即便強生力挺行政部門，但國會內部仍有不同聲音。聯邦參議院預計最快本週就將針對一項決議案進行表決，意在攔下任何未經國會批准就進一步對委發動的軍事行動。該案由參院民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）等人共同發起。

共和黨陣營則堅稱，週末的軍事行動無須國會批准，因為該行動屬於時程極短的「執法行動」，目的僅是為了將馬杜洛帶往紐約出庭受審。

美國憲法規定，除為保衛美國所需的短暫且有限軍事行動外，任何軍事行動均須經國會批准。但包括部分共和黨人在內的國會議員長期以來質疑，歷任總統試圖繞過這項憲法要求。