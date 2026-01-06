馬杜洛被捕後政局震盪 委內瑞拉媒體工作者遭拘留

快訊

中央社／ 卡拉卡斯5日綜合外電報導

委內瑞拉全國媒體工作者聯盟（SNTP）表示，有14名媒體工作者今天在首都卡拉卡斯（Caracas）報導聲援遭罷黜總統馬杜洛的遊行與代理總統宣誓就職等活動時遭到拘留。

路透社報導，全國媒體工作者聯盟（SNTP）在社群平台X指出，被拘留的14人已全數獲釋，其中一名外籍記者遭到遣返。

全國媒體工作者聯盟說，遭拘留的媒體工作者中，有11人任職於國際媒體，另有1人任職國內媒體。

路透社無法獨立核實所有拘留事件。

委內瑞拉通信和資訊部並未立即回應置評請求。

這波媒體人員遭拘留事件，發生於美軍本月3日凌晨突襲委內瑞拉逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）之後。馬杜洛今天在紐約法院就「毒品恐怖主義」指控表示不認罪。

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（DelcyRodriguez）今天正式宣誓就任委國代理總統，去年5月當選的283名國會議員同樣在今天宣誓就職。

