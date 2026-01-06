押送畫面曝！馬杜洛妻「右眼瘀青」掛彩出庭 律師控美軍釀重傷

紐約郵報報導，美軍日前攻堅委內瑞拉軍事基地，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約受審。曼哈頓聯邦法院5日首度開庭，馬杜洛夫人佛羅雷斯現身時臉部明顯掛彩，右眼瘀青腫脹，其律師稱美軍逮捕過程中對她造成「嚴重傷勢」，包括可能的骨折和多處瘀傷。

代表佛羅雷斯的德州律師唐納利（Mark Donnelly）在庭上表示，佛羅雷斯在卡拉卡斯遭美軍拘捕時受傷，疑似肋骨骨折並出現瘀青；他要求讓當事人接受完整X光檢查，以確認在聯邦拘押期間的健康狀況。

佛羅雷斯當日出庭時，臉上貼著兩處繃帶，一處在眼睛上方、另一處在額頭。她在提訊中就密謀運送毒品與持有槍械等指控皆不認罪。

承審法官赫勒斯坦指示聯邦檢察官與辯方合作，確保佛羅雷斯獲得所需的醫療處置。馬杜洛的辯護律師也表示，馬杜洛本人同樣有健康問題需要處理。