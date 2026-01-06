快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

押送畫面曝！馬杜洛妻「右眼瘀青」掛彩出庭 律師控美軍釀重傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
馬杜洛（右2）與佛羅雷斯（左2）5日在美國緝毒局探員押解下，準備前往位於紐約市曼哈坦的法庭受審。路透
馬杜洛（右2）與佛羅雷斯（左2）5日在美國緝毒局探員押解下，準備前往位於紐約市曼哈坦的法庭受審。路透

紐約郵報報導，美軍日前攻堅委內瑞拉軍事基地，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約受審。曼哈頓聯邦法院5日首度開庭，馬杜洛夫人佛羅雷斯現身時臉部明顯掛彩，右眼瘀青腫脹，其律師稱美軍逮捕過程中對她造成「嚴重傷勢」，包括可能的骨折和多處瘀傷。

代表佛羅雷斯的德州律師唐納利（Mark Donnelly）在庭上表示，佛羅雷斯在卡拉卡斯遭美軍拘捕時受傷，疑似肋骨骨折並出現瘀青；他要求讓當事人接受完整X光檢查，以確認在聯邦拘押期間的健康狀況。

佛羅雷斯當日出庭時，臉上貼著兩處繃帶，一處在眼睛上方、另一處在額頭。她在提訊中就密謀運送毒品與持有槍械等指控皆不認罪。

承審法官赫勒斯坦指示聯邦檢察官與辯方合作，確保佛羅雷斯獲得所需的醫療處置。馬杜洛的辯護律師也表示，馬杜洛本人同樣有健康問題需要處理。

馬杜洛夫婦被捕後，紐約時報曾報導，佛羅雷斯是委國最具權勢的「權力掮客」，數十年來安插親信把持司法體系，幾乎每項重大決策都經她之手，更有專家形容她比馬杜洛更精明狡猾，長年在幕後共同統治委國。

被美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛的夫人佛羅雷斯，5日現身紐約曼哈坦法庭時，臉部明顯掛彩，右眼瘀青腫脹，其律師稱美軍逮捕過程中對她造成「嚴重傷勢」。圖為示意圖。法新社
被美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛的夫人佛羅雷斯，5日現身紐約曼哈坦法庭時，臉部明顯掛彩，右眼瘀青腫脹，其律師稱美軍逮捕過程中對她造成「嚴重傷勢」。圖為示意圖。法新社

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

馬杜洛事件能嚇阻中共武力犯台？ 陳冠廷憂此事將削弱我國判斷力

馬杜洛案承審法官赫勒斯坦 92歲老手歷練知名大案

馬杜洛被捕 綠黨團：看見委、中、俄獨裁者聯盟共同特性

美逮馬杜洛 中國代表聯合國安理會表態：強烈譴責

相關新聞

馬杜羅被捕後首出庭，主張被捕有用嗎？

「我是被綁架的！」委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）2026年1月5日在紐約曼哈頓首次出庭，強調自己是遭美國政府綁架，並提及自己仍是委內瑞拉合法的總統。這也是馬杜羅和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）3日在被捕後，首次公開露面。

押送畫面曝！馬杜洛妻「右眼瘀青」掛彩出庭 律師控美軍釀重傷

紐約郵報報導，美軍日前攻堅委內瑞拉軍事基地，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約受審。曼哈頓聯邦法院5日首度開庭，馬杜洛夫人佛...

馬杜洛受審細節！愛插嘴被律師警告 退庭帶走1支筆下場曝光

衛報報導，被推翻的委內瑞拉總統馬杜洛5日首度在紐約出庭受審，這場審判在美軍突襲委內瑞拉震撼全球的餘波中顯得「超現實」。法...

紐時：唐羅主義登場 川普昭告美國西半球當家

美國總統川普在推翻委內瑞拉領袖並主張美國在當地的石油權利後，旋即揚言下一個可能是哥倫比亞、古巴準備倒台、格陵蘭須納入美國...

馬杜洛紐約出庭拒認罪 自稱仍是總統「我是被綁架的戰俘」

委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)與妻子西莉亞‧佛羅雷斯(Cilia Flores)5日上午在紐約南區...

安理會緊急會議 美敵友皆批攻擊委國 美大使：未開戰也未占領

聯合國安理會5日緊急會議上，成員國無論與美國是敵是友，均對美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的軍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。