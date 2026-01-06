聯合國討論委國議題 正反意見互見

聯合國恐怕沒有能力處理委內瑞拉問題！針對委國總統馬杜洛遭美國逮捕，聯合國5日開會研議如何處理此項紛爭，美國堅持依法逮捕通緝犯，且阿根廷與巴拉圭等國相挺，但中國與俄羅斯痛批其為軍事擴張，南非、巴基斯坦與伊朗都相繼譴責，最終不了了之。

學術網站的文章分析，聯合國在國際事務上的重要性恐日益降低。

反對單方使用武力

根據《聯合國》報導，聯合國安理會5日討論委內瑞拉總統馬杜羅遭美國逮捕問題，聯合國秘書長古特雷斯表示，國際和平與安全取決於所有會員國遵守《聯合國憲章》，但美國否認其行動是軍事侵略，是軍方協助針對性的執法措施，逮捕被起訴的逃犯（指馬杜洛）。美國駐聯大使沃爾茲強調，沒有對委內瑞拉及其人民發動戰爭。

但委國駐聯大使蒙卡達痛批美國轟炸委內瑞拉領土，造成平民和軍人傷亡，以及綁架馬杜洛夫婦，同時呼籲安理會根據《憲章》授權採取行動，美國應尊重總統夫婦的豁免權，聯合國需明確譴責美國對委內瑞拉使用武力的行為。安理會的哥倫比亞、巴西、墨西哥、智利與巴拿馬等國也重申，任何單方面使用武力。

各國關切點差很多

英國代表發言強調，委內瑞拉人民多年來所遭受的苦難：貧困、鎮壓和大規模流離失所，處理此議題應該要尊重《聯合國憲章》；丹麥和法國承認打擊組織犯罪和保護人權的必要性，但兩國也同時強調，禁毒工作和問責必須透過合法的多邊手段進行，暗示美國總統川普的行為是有爭議的。

另外，阿根廷與巴拉圭對於馬杜洛下台表示歡迎，但俄羅斯和中國提出了最強烈的批評，將美國的行動定性為武裝侵略；南非、巴基斯坦、伊朗和烏幹達，也表達了類似的觀點，並表示選擇性地適用國際法有可能破壞整個集體安全體系。

否決權一出就癱瘓

學術網站《對話》有文章分析，根據《聯合國憲章》確立的規則，軍事行動（即使用武力）只有在獲得聯合國安全理事會決議授權（如《憲章》第42條所述）或相關國家進行自衛的情況下才是合法的，且需要是為了應對武裝攻擊（第51條）。且聯合國安理會若要介入，15個會員國須獲9票同意，且5大常任理事國不得反對。

文章指出，俄羅斯與美國都證明，無論違反國際法的程度多麼嚴重，否決權都能使安理會實際上失去作用，且《聯合國憲章》並沒有對否決權的使用施加任何可強制執行的限制。人類似乎正親眼目睹聯合國主導的國際和平與安全體系的崩潰。

委國政府狀態不明

馬杜洛倒台後，目前由副總統羅德里格斯宣誓就職，馬杜洛5日在法院出庭時表示，他是委內瑞拉總統，在委內瑞拉首都卡拉卡斯家中被強行控制，他是清白、無罪、正派的人，目前仍應該是委內瑞拉的總統。外媒還傳出委內瑞拉總統府前爆發激烈槍戰，有媒體猜測恐發生政變，但目前狀況仍混沌不明。

