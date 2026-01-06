獲獎後未與川普通話 委反對派領袖矢言盡快返國

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天表示，她打算「盡快」返國，並抨擊委內瑞拉臨時總統。馬查多還說，她自去年10月以來就未與美國總統川普通話。

綜合路透社和法新社報導，馬查多在福斯新聞（Fox News）節目上說：「事實上我是在10月10日，也就是（諾貝爾和平獎）獎項公布的當天與川普總統通電話，（但）之後就沒有了。」

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）當時表揚馬查多致力對抗委內瑞拉「獨裁政權」，推動民主轉型。

美國本月3日突擊逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，馬查多今天首次公開受訪。

馬杜洛遭到罷黜，外界普遍認為馬查多是最具聲望的對手。她上月離開委內瑞拉，前往挪威領獎，之後就未返國。

馬查多今天表示：「我打算盡快回去。」

她談到美方行動時形容「對人類、自由、人性尊嚴而言是巨大的一步」。

川普3日曾表示馬查多「在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重」，因此不考慮與她合作。

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（DelcyRodriguez）今天宣誓就任委內瑞拉臨時總統。她先前表示願與華府合作。

馬查多公開批評羅德里格斯，稱她是「酷刑、迫害、貪腐與毒品走私的幕後黑手之一」。

馬查多說，羅德里格斯遭到委內瑞拉人民「拒絕」，選民站在反對派這邊。她說：「在自由公正的選舉中，我們將贏得超過9成選票，這點毫無疑問。」

馬查多也矢言「將委內瑞拉打造成美洲的能源樞紐」，並「瓦解所有這些（危害委內瑞拉人民的）犯罪組織」，同時承諾「讓數以百萬計被迫離境的委內瑞拉人重返家園」。