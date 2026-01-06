馬杜洛引渡美國受審 盧比歐迎政治生涯重要時刻

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮補後，引渡美國受審，對畢生致力恢復中美洲地區民主的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）而言，這項成果堪稱是他政治生涯的巔峰。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，盧比歐長期以來一直是馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的眼中釘，早在2014年，他就在參議院公開批評歐巴馬（Barack Obama）政府未能採取行動，對這位強人領袖祭出制裁。

2017年，委內瑞拉情報局長被控策劃暗殺盧比歐，使其一度受到警方嚴密保護。美軍3日清晨發動突襲擒獲馬杜洛，讓盧比歐終於在近10年後報了一箭之仇。

美國媒體甚至稱他是「委內瑞拉總督」，除了國務卿，盧比歐在川普政府中擔任過的職務還包括代理國安顧問和國家檔案和紀錄管理局（National Archivesand Records Administration）代理局長等，職責日益繁重的他如今可能再添一個重要頭銜。

對美國而言，成功引渡馬杜洛代表美軍去年9月開始在加勒比海地區集結兵力，打擊疑似運毒船的行動暫告一段落。對盧比歐來說，這是他長年追求恢復中美洲地區民主目標的一大勝利。

一名前幕僚接受「每日電訊報」訪問時說：「這刻劃在他的DNA裡，他畢生都在努力實現這個目標。他的父母到過世前都沒能親眼看見自由，他如此深信自由與民主，正是因為他的家人曾被剝奪相關權利。」

盧比歐據悉就是川普政府決定推翻馬杜洛背後的關鍵人物。人口2900萬的委內瑞拉目前還沒有明確的長期接班人，美國總統川普已指派盧比歐協助管理委國、修復石油基礎設施，並推動建立穩定的新政府。

一名前顧問說：「政權過渡的過程不會輕鬆，但在美國政府中，沒有比國務卿盧比歐更適合的人選。」

另一名資深官員告訴「華盛頓郵報」（WashingtonPost），在川普的第一個任期間，盧比歐就被稱作是「拉丁美洲的虛擬國務卿」，他精通西班牙語、與拉美各國領導人及委內瑞拉反對派關係密切，自然而然成為總統的得力助手。

除此之外，有多名消息人士說盧比歐是「拉美政策智囊」。一名前官員透露，川普在首個任期面對古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜等社會主義政權時，盧比歐都能直接向他提供建言。

盧比歐長期對委內瑞拉發出尖銳批評，令馬杜洛心生不滿，馬杜洛曾痛斥他是「最瘋狂的瘋子」，根據美國情報單位備忘錄，馬杜洛的情報局長朗頓（Diosdado Cabello Rondon）曾涉嫌策劃暗殺盧比歐，但這項威脅從未被證實。

消息人士指出，3日那場高風險行動成功的關鍵，是盧比歐與川普之間的密切關係。在川普第2任期，盧比歐已成為最具影響力的顧問之一。兩人幾乎每天見面，白宮辦公室也相鄰，公開互動也相當融洽。

盧比歐的一名前顧問說：「我認為總統真的非常尊重他。」

馬杜洛被捕後，川普對誰將治理委內瑞拉語帶含糊，僅表示「站在我身後的這些人」會暫時負責，川普也讚揚盧比歐與委國副總統德爾希．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）初步溝通成果。委內瑞拉最高法院已下令由德爾希．羅德里格斯擔任代理總統。

川普還說：「她基本上願意做我們認為必要的事，讓委內瑞拉再次偉大。」

盧比歐澄清，美國不會介入委內瑞拉的日常治理，僅會繼續執行現有的「石油禁運」政策。

報導指出，這次軍事行動是現代史上最快的一次政權推翻，也讓盧比歐在川普政府內部取得一場重要的政治勝利，儘管其中有些官員堅決反對用軍事力量推動政權更迭，比如副總統范斯（JD Vance）。

曾任國務院主管古巴與委內瑞拉事務副助理國務卿的菲利佩蒂（Carrie Filipetti）認為：「這次的軍事行動，是盧比歐與川普理念結合的結果。」

面對外界質疑川普傾向不干涉他國事務的說法，菲利佩蒂反駁說，川普「一直以來都很喜歡展現美國力量」，還說「這項行動完全符合川普喜歡彰顯美國力量與實力的作風，精準度與細節則有盧比歐的風格。」

在川普第一任期內，盧比歐便積極推動對委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜等國實施制裁，這3國被稱為「暴政三角」。盧比歐的前幕僚認為，隨著委內瑞拉政權倒台，盧比歐和川普可能將「清除西半球共產獨裁政權」視為他們最重要的政治遺產。

此外，川普近日直指哥倫比亞總統裴卓（GustavoPetro）是「喜歡生產古柯鹼並賣到美國的病態男人」，當被問及美國是否會對哥倫比亞採取軍事行動，川普回應說，「這聽起來不錯」。

盧比歐的前幕僚說：「對古巴裔美國人而言，委內瑞拉政權倒台將引發骨牌效應，接下來可能會直接影響古巴。」

馬杜洛夫婦預計今天出庭受審，將面對毒品與恐怖主義相關指控。當馬杜洛在美國身陷囹圄之際，盧比歐可能早已將注意力轉向下一個目標，而這次目標距離美國本土更近。