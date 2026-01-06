快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

川普喊可能補貼美油企、18個月內重啟委國油業 CNN洩業界反應

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普拋出誘因，表示政府可能補助能源公司協助重建委內瑞拉的石油產業。圖為委內瑞拉國營石油公司PDVSA的一處煉油廠。路透
美國總統川普拋出誘因，表示政府可能補助能源公司協助重建委內瑞拉的石油產業。圖為委內瑞拉國營石油公司PDVSA的一處煉油廠。路透

美國總統川普拋出誘因，表示政府可能補助能源公司協助重建委內瑞拉的石油產業。在委國總統馬杜洛被推翻後，川普正試圖說服企業前往投資，但業界回應冷淡。

川普周一受訪時指出，讓美國油企在委國擴展業務的計畫，可能在18個月內「啟動運轉」。他聲稱，這需要「巨額資金」，油商將先墊付，隨後獲得美國政府補貼，或者從未來營收中扣抵。他認為此舉有助降低國際油價，符合美國戰略利益。

然而，白宮尚未說明重建的具體細節，包括生產如何恢復、過渡期間的收入由誰掌控等關鍵問題。

與川普的樂觀形成強烈對比，能源業專家普遍認為重建之路艱辛漫長，石油公司對是否願意重新投資委內瑞拉大多保持沉默。

美國有線電視新聞網（CNN）引述業內人士報導，美國油企的高層不太可能一頭栽進委內瑞拉。

首先，當地局勢仍不明確。石油公司決定投資偏遠的鑽探項目時，需對未來數年甚至數十年後的營運環境有信心，現在連幾周後委內瑞拉的政府形式和體制會變什麼樣都很難說，更不用談幾年後了。

一位消息靈通的行業人士表示，「川普的願望與業界意願有差距，如果白宮上周六採取（軍事）行動前先與業界溝通，他們就會知道這一點。」

其次，委國石油設施因多年管理不善、投資不足，已處於失修狀態。根據諮詢業者Rystad Energy周一發布的估計，僅將委國石油產量維持在現在的每日110萬桶，未來15年就需要約530億美元投資；若要恢復過往產能，總花費恐達1,830億美元。

更別提委國政府還有沒收外國資產的前科。

最大的問題可能是當前油價偏低，石油公司不願意在高風險項目上下注。

Wolfe Research分析指出，「認為委內瑞拉石油工業將一夜之間重啟的想法不切實際。一切都為時過早」。

分析師和業內高管表示，只有少數幾家美國石油公司擁有雄厚財力和堅實技術來開發委內瑞拉的石油生產。雪佛龍（Chevron）名列榜首，因其從未完全撤離，所以較具優勢。

埃克森美孚（Exxon）與康菲石油（ConocoPhillips）也有實力可協助重振委內瑞拉，但這兩家公司可能心有餘悸，它們十多年前遭委國政府沒收資產，還有分別近20億及120億美元的求償案在進行中。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普威脅併吞格陵蘭 芬蘭總統公開力挺丹麥

彭博：川普打委恐讓北京認為「世界更容易吞下中方未來對台行動」

民調：三分之一美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

彭博：習近平若對台動兵 代價可能遠高於川普動委內瑞拉

相關新聞

馬杜羅被捕後首出庭，主張被捕有用嗎？

「我是被綁架的！」委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）2026年1月5日在紐約曼哈頓首次出庭，強調自己是遭美國政府綁架，並提及自己仍是委內瑞拉合法的總統。這也是馬杜羅和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）3日在被捕後，首次公開露面。

押送畫面曝！馬杜洛妻「右眼瘀青」掛彩出庭 律師控美軍釀重傷

紐約郵報報導，美軍日前攻堅委內瑞拉軍事基地，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約受審。曼哈頓聯邦法院5日首度開庭，馬杜洛夫人佛...

馬杜洛受審細節！愛插嘴被律師警告 退庭帶走1支筆下場曝光

衛報報導，被推翻的委內瑞拉總統馬杜洛5日首度在紐約出庭受審，這場審判在美軍突襲委內瑞拉震撼全球的餘波中顯得「超現實」。法...

紐時：唐羅主義登場 川普昭告美國西半球當家

美國總統川普在推翻委內瑞拉領袖並主張美國在當地的石油權利後，旋即揚言下一個可能是哥倫比亞、古巴準備倒台、格陵蘭須納入美國...

馬杜洛紐約出庭拒認罪 自稱仍是總統「我是被綁架的戰俘」

委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)與妻子西莉亞‧佛羅雷斯(Cilia Flores)5日上午在紐約南區...

安理會緊急會議 美敵友皆批攻擊委國 美大使：未開戰也未占領

聯合國安理會5日緊急會議上，成員國無論與美國是敵是友，均對美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的軍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。