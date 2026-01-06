委內瑞拉總統府附近槍響 傳維安團體彼此誤會
委內瑞拉總統府附近今晚傳出槍響，安全部門高度戒備。據CNN表示，槍響與不同維安團體間的混亂有關，當局表示在警方向「未經許可飛行」的無人機開火後，並沒有衝突發生。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）與衛報的報導，美國日前襲擊卡拉卡斯（Caracas）並強行帶走委內瑞拉
總統馬杜洛（Nicolas Maduro），委國陷入高度緊張。
不願透露姓名的居民向CNN表示，他在總統府觀花宮（Miraflores Palace）附近的烏達內塔大道（UrdanetaAve）聽到槍響。
委內瑞拉通信與和資訊部（Ministry ofCommunication and Information）表示，警方向「未經許可飛行」的無人機開火，但「沒有發生衝突，全國一片平靜」。警方並未說明是誰在操控無人機。
CNN聽到與政權有關的準軍事團體間的對話指出，槍擊與總統府附近不同維安團體間持續存在的混亂有關。
其中一名屬於這些被稱為「colectivos」的團體成員，可聽到他呼喊請求支援與增援，並表示在總統府發生「衝突」，且「傳出數聲槍響」。
接著，另一名成員則表示，開槍後發生「誤會」與混亂，但情勢目前已經平靜。
先前發言的人表示，一架在當地飛行的無人機遭到總統府維安人員射擊，但目前「已獲控制」。
白宮官員向CNN表示，他們正密切關注委內瑞拉傳出的槍擊報導，但同時指出「美國並未介入」。
