馬杜洛受審細節！愛插嘴被律師警告 退庭帶走1支筆下場曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
被推翻的委內瑞拉總統馬杜洛5日首度在紐約出庭受審。圖為示意圖。法新社

衛報報導，被推翻的委內瑞拉總統馬杜洛5日首度在紐約出庭受審，這場審判在美軍突襲委內瑞拉震撼全球的餘波中顯得「超現實」。法庭上，馬杜洛態度強硬，一再插話喊無罪，辯護律師一度比出手勢要他克制，退庭時馬杜洛把一支筆塞進筆記本，立即遭法警取回。

衛報形容，「馬杜洛存在感強烈的個人形象，迅速充斥法庭，交雜著張揚、嚴肅、愛開玩笑、挑釁」。

馬杜洛進庭時未戴手銬，但繫著腳鐐。他面向陪審席方向走入法庭，坐下前還用英文朝旁聽席喊「新年快樂！」。

開庭後，法官赫勒斯坦依程序核對身分並概述起訴內容時，馬杜洛不時微微搖頭，像在否認指控；他自報全名後便滔滔不絕，稱自己仍然是委國總統、在卡拉卡斯家中被擄走。法官打斷並提醒，這些主張日後有適當程序處理，現在先回到核實身份的問題。

不久後馬杜洛正式否認全部控罪，稱自己「無罪」也「沒有罪」。他不認罪後坐下，辯護律師隨即用手比出一個嘴巴的手勢並搖頭，明顯要他不要說太多。

衛報描述，馬杜洛站著答詢時表現出微妙的挑釁態度，他有時把指節抵在桌面；有時雙手交握，像在祈禱，但兩根食指朝前伸出，指向法官所在方向。

庭審中，馬杜洛時而低頭翻看起訴文件、時而在筆記紙上書寫。快結束時，馬杜洛抬頭向法官提出請求，要求筆記不要被收走，檢方表示會與看守所協調讓他保留筆記本。

馬杜洛起身退庭時把一支筆塞進筆記本，立刻被一名法警發現並取回。走出法庭時，旁聽席有人高喊他是「非法總統」，馬杜洛穿過門口仍堅稱自己是「被綁架的總統」、「戰俘」。

