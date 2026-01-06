曾助亞桑傑認罪換自由 名律師接馬杜洛案受矚

快訊

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
波拉克（Barry J. Pollack）。 美聯社
委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在美國紐約出庭，委任律師是曾為揭密網站「維基解密」（Wikileaks）創辦人亞桑傑辯護的波拉克（Barry J. Pollack）。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，波拉克是律師事務所Harris St. Laurent & Weschler LLP的合夥人，根據律師事務所官網，波拉克執業超過30年。

波拉克對涉及地緣政治和法律交錯領域的複雜案件並不陌生，曾助亞桑傑（Julian Assange）在2024年達成認罪協議後重獲自由。

美國本月3日採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，夫妻倆面臨毒品恐怖主義陰謀等多項指控，他們今天首度出庭時均不認罪，波拉克也陪同在場。

馬杜洛出庭後，波拉克僅簡短對NBC News記者表示：「我認為馬杜洛總統在法庭上的發言本身就足夠說明一切。」馬杜洛在法庭上透過口譯員表示自己清白無罪，自稱「遭綁架」，並堅稱他依然是委內瑞拉總統。

波拉克畢業於印第安納大學和喬治城大學法學院，曾任美國刑事辯護律師協會（National Association ofCriminal Defense Lawyers）會長。現任會長比瑞爾（Andy Birrell）表示，波拉克過去替亞桑傑等引發國際爭議的被告辯護經驗，對於接手馬杜洛案來說是很好的歷練。

比瑞爾說：「備受矚目的案件總是具有挑戰，但波拉克是老手，他有經驗。」

比瑞爾還說：「他大可不必做任何他不願意或認為不正確的事。至於他選擇當事人的方式，我並不清楚。不過我相信無論如何，馬杜洛總統都將因此受益。」

比瑞爾表示，波拉克以「一絲不苟」和「低調謙遜」的職業素養聞名，擅長將複雜法律概念簡化，讓陪審團易於理解及信服，「我認為波拉克讓人覺得他在努力追尋真相，這樣的人常常能贏得尊重」。

亞桑傑2024年獲釋後，波拉克曾告訴媒體，美國根本不應該依「間諜法」（Espionage Act）起訴亞桑傑，並將此案定位為對言論自由權的考驗。

波拉克也曾為面臨刑事詐欺指控的前安隆公司（Enron）會計克勞茲（Michael Krautz）贏得無罪判決。這家能源公司破產是2000年代初期最引人注目的企業醜聞之一。

