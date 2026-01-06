委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
路透報導，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯5日正式宣誓就任委內瑞拉代理總統；同日，委內瑞拉政府一項法令曝光，內容宣布實施緊急狀態，要求警方立即展開全國大搜捕，對象鎖定所有支持、宣傳美軍武裝攻擊的「親美人士」。

現年56歲的羅德里格斯是勞工律師出身，素來與民間企業界關係密切、且對執政黨忠誠。她在擔任國民議會議長的手足豪爾赫主持下正式宣誓就職。同日宣誓就職的還有去年5月選出的283名國會議員，其中僅少數被歸類為反對派。

事實上，美國3日打擊委內瑞拉並逮捕馬杜洛押送至紐約後，卡拉卡斯政府即實施一項緊急狀態法令，要求警方立刻在全國展開搜索與逮捕行動，鎖定「鎖定所有涉入宣傳或支持美國武裝攻擊的人士」。這項法令自3日生效，直到5日全文才完整公布。

「我是被綁架的！」委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）2026年1月5日在紐約曼哈頓首次出庭，強調自己是遭美國政府綁架，並提及自己仍是委內瑞拉合法的總統。這也是馬杜羅和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）3日在被捕後，首次公開露面。

馬杜羅被抓後：美國以執法為名的跨境打擊真沒問題？

美國總統川普在2026年1月3日下令攻擊委內瑞拉境內，並將委內瑞拉總統馬杜羅逮捕回國，大概是美國送給全球的2026年新年震撼彈。美國這次綁架行動的基礎，是因為馬杜羅涉嫌觸犯毒品恐怖主義等罪名，遭到美國聯邦法院起訴，所以美軍將人從委內瑞拉帶回美國境內進行審理。

