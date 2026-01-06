委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士
路透報導，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯5日正式宣誓就任委內瑞拉代理總統；同日，委內瑞拉政府一項法令曝光，內容宣布實施緊急狀態，要求警方立即展開全國大搜捕，對象鎖定所有支持、宣傳美軍武裝攻擊的「親美人士」。
現年56歲的羅德里格斯是勞工律師出身，素來與民間企業界關係密切、且對執政黨忠誠。她在擔任國民議會議長的手足豪爾赫主持下正式宣誓就職。同日宣誓就職的還有去年5月選出的283名國會議員，其中僅少數被歸類為反對派。
事實上，美國3日打擊委內瑞拉並逮捕馬杜洛押送至紐約後，卡拉卡斯政府即實施一項緊急狀態法令，要求警方立刻在全國展開搜索與逮捕行動，鎖定「鎖定所有涉入宣傳或支持美國武裝攻擊的人士」。這項法令自3日生效，直到5日全文才完整公布。
