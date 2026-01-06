委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

「我是被綁架的！」委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）2026年1月5日在紐約曼哈頓首次出庭，強調自己是遭美國政府綁架，並提及自己仍是委內瑞拉合法的總統。這也是馬杜羅和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）3日在被捕後，首次公開露面。

2026-01-06 11:17