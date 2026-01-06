快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

馬杜洛案承審法官赫勒斯坦 92歲老手歷練知名大案

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）。 路透
聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）。 路透

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國帶回紐約受審，這起全球注目的案件落在現年92歲的聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）肩上。他數十年法官生涯中，曾經審理過許多知名大案。

法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今天首次出現在位於曼哈頓（Manhattan）的法庭，兩人對毒品恐怖主義與其他相關指控均不認罪。

馬杜洛2020年被控參與一起牽涉廣泛的毒品走私案，此案已由赫勒斯坦法官審理近15年，委內瑞拉前情報局卡瓦哈（Hugo Armando Carvajal）也因此遭到定罪。

赫勒斯坦畢業於哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）法學院，1957年至1960年間曾在美國陸軍擔任律師，之後進入私人領域執業。

1998年，他被前總統柯林頓（Bill Clinton）提名為紐約南區聯邦地區法院（District Court for the SouthernDistrict of New York）法官。在他漫長的職業生涯中，曾審理過多起與2001年9月11日「蓋達組織」（AlQaeda）恐攻相關的民事案件。

赫勒斯坦也曾與美國總統川普交手。川普曾希望將其在紐約的封口費案移由聯邦法院審理，不過遭到赫勒斯坦拒絕。

赫勒斯坦去年也阻止川普政府在未經法庭聽證的情況下，將被指稱為委內瑞拉黑幫的成員驅逐出境。

去年9月，科技新貴亦是社交名媛的賈維斯（CharlieJavice），被控在摩根大通銀行（JPMorganChase）1.75億美元交易中詐騙，赫勒斯坦判處她7年多徒刑。

在另一起備受矚目的重大詐騙案中，赫勒斯坦判處美國避險基金Archegos Capital創辦人比爾．黃（BillHwang）18年徒刑。

去年，陪審團認定法國巴黎銀行（BNP Paribas）在蘇丹的活動，有利於鞏固前統治者巴席爾（Omar al-Bashir）政權，赫勒斯坦判決法國巴黎銀行須向3名蘇丹原告賠償2075萬美元。

赫勒斯坦也曾在2015年命令美國政府必須公布大量照片，內容係關押在伊拉克與阿富汗的人遭到虐待。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

馬杜洛被捕 綠黨團：看見委、中、俄獨裁者聯盟共同特性

美逮馬杜洛 中國代表聯合國安理會表態：強烈譴責

馬杜洛被抓 蕭旭岑嘆「可憐的馬」：綠營政客哀矜勿喜

華郵：中官員訪馬杜洛意外遇美出擊 急向北京發電報

相關新聞

馬杜羅被捕後首出庭，主張被捕有用嗎？

「我是被綁架的！」委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）2026年1月5日在紐約曼哈頓首次出庭，強調自己是遭美國政府綁架，並提及自己仍是委內瑞拉合法的總統。這也是馬杜羅和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）3日在被捕後，首次公開露面。

馬杜羅被抓後：美國以執法為名的跨境打擊真沒問題？

美國總統川普在2026年1月3日下令攻擊委內瑞拉境內，並將委內瑞拉總統馬杜羅逮捕回國，大概是美國送給全球的2026年新年震撼彈。美國這次綁架行動的基礎，是因為馬杜羅涉嫌觸犯毒品恐怖主義等罪名，遭到美國聯邦法院起訴，所以美軍將人從委內瑞拉帶回美國境內進行審理。

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

路透報導，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯5日正式宣誓就任委內瑞拉代理總統；同日，委內瑞拉政府一項法令曝光，內容宣布實...

彭博：川普打委恐讓北京認為「世界更容易吞下中方未來對台行動」

美國總統川普指示美軍突襲委內瑞拉活逮馬杜洛，引發關切恐為中國大陸對台灣採取類似打擊樹立先例。彭博資訊報導，對中國國家主席...

影／委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明

位於委內瑞拉卡拉卡斯的總統府觀花宮（Miraflores Palace）5日晚間爆發激烈槍戰，目前尚不清楚原因為何...

逮補馬杜洛 陸聯合國控美國行徑4個「嚴重違反」

當地時間1月5日，在聯合國安理會委內瑞拉局勢緊急公開會上，中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊發言時表示，中方對美方的單邊、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。