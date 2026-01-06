制裁行動再升級 瑞士凍結馬杜洛與相關人士資產

瑞士政府今天表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在委國首都卡拉卡斯（Caracas）遭美軍逮捕並送往美國後，當局已凍結他和相關人士在瑞士持有的資產。

路透社報導，瑞士外交部發言說，此舉共涉及37人，但未透露相關資產的具體價值。

瑞士政府在聲明中指出，相關措施自即日起生效，有效期為4年，目的在於防止潛在非法資金外流。

自2018年起，瑞士就已對委內瑞拉祭出制裁，此次凍結資產措施，是在既有制裁基礎上額外施加的新規。

瑞士當局表示，這次資產凍結並不影響委內瑞拉現任政府官員，瑞士將尋求把任何被認定為非法取得的資產還給委內瑞拉人民。

瑞士政府說，委內瑞拉情勢目前仍不穩定，未來幾天到幾週內可能出現各種變化。瑞士正密切關注委國情勢，呼籲各方保持冷靜和克制，並表示願意居中協調，協助各方尋求和平解決方案。

瑞士聯邦委員會表示：「我們希望確保在目前情況下，任何非法取得的資產都無法從瑞士轉移出去。」

瑞士當局強調，資產凍結屬於預防性措施，適用對象為馬杜洛和其相關人士，理由是他們屬外國政治高風險人士。