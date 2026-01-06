快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明

彭博：川普打委恐讓北京認為「世界更容易吞下中方未來對台行動」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在釜山舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在釜山舉行雙邊會談。路透

美國總統川普指示美軍突襲委內瑞拉活逮馬杜洛，引發關切恐為中國大陸對台灣採取類似打擊樹立先例。彭博資訊報導，對中國國家主席習近平而言，任何對台灣動武的代價將遠高於川普對委動武，而北京並非賭徒，尤其賭注攸關中共政權時，中國將按照自身時程與方法採取行動。

然而，學者指出，川普這次行動的影響在於，可能加深北京對「強權即公理」的信念，並升高批評中國軍事脅迫的道德制高點，讓北京認為「未來對台灣行動，世界會更容易吞下去」。

彭博指出，美國在西半球「自家後院」出手，看來未招致反制；但北京若試圖奪取或封鎖台灣，勢必牽動美歐等國核心利益，極可能招致西方全面制裁，恐進一步衝擊已因多年房市崩跌而承壓的中國經濟。這一點上，俄羅斯入侵烏克蘭即是前車之鑑。

其次，川普封鎖委內瑞拉石油，主要傷到卡拉卡斯最大買家中國；北京若掐住台灣最重要的晶片命脈，將阻礙全球供應鏈流通，引發更廣泛反彈。

「中國不能指望對台灣採取行動不會引發任何具體回應，」新加坡外交部前常次考斯甘（Bilahari Kausikan）表示，「不論你如何看待中國領導人，他們不是賭徒，尤其當賭注不是別的，而是中共政權的正當性。」

彭博提到，儘管中國軍隊現代化有所進展，但仍未經戰場實戰檢驗；北京必須考量對台出手也會與美國及其盟友，包括日本、澳洲與南韓陷入交戰。

從中國對川普打委內瑞拉的第一反應來看，它更想把自己塑造成世界穩定力量的燈塔，而不是採取任何冒險行動。

前中國外交官、現為北京「全球化智庫」副主任高志凱（Victor Gao）說：「我認為中國對統一台灣有自己的時間表、自己的理由，以及自己的方法。」他補充說，中國將依循自身步調與邏輯，而不是被川普的行動左右。

新加坡拉惹勒南國際關係學院中國事務研究員蔡志祥（James Char）認為，美國「綁架」外國領導人的行為，可能反而強化北京對當前國際環境「強權即公理」的看法。

同時，隨著美國攻擊委內瑞拉，國際規範也出現變化，用以批評中國軍事脅迫的道德制高點也會改變。

卡內基國際和平基金會高級研究員趙通（Zhao Tong）說：「看到國際社會接受美方近期行動，幾乎必然會強化北京的信念：對台灣採取行動，世界會更容易吞下去。」

目前未見中國對台攻擊迫近跡象，但中國學者認為北京透過一輪輪演習持續累積經驗、改變台海現狀。退役解放軍上校周波指出，台海「現狀」並非靜止不變，隨著每次挑釁與解放軍回應，現狀正以不可逆方式朝有利中國的方向推移。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

民調：三分之一美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

彭博：習近平若對台動兵 代價可能遠高於川普動委內瑞拉

川普控販毒 哥倫比亞總統：會為國家再拿起武器

川普再發覬覦格陵蘭言論 丹麥總理稱應認真對待

相關新聞

馬杜羅被抓後：美國以執法為名的跨境打擊真沒問題？

美國總統川普在2026年1月3日下令攻擊委內瑞拉境內，並將委內瑞拉總統馬杜羅逮捕回國，大概是美國送給全球的2026年新年震撼彈。美國這次綁架行動的基礎，是因為馬杜羅涉嫌觸犯毒品恐怖主義等罪名，遭到美國聯邦法院起訴，所以美軍將人從委內瑞拉帶回美國境內進行審理。

彭博：川普打委恐讓北京認為「世界更容易吞下中方未來對台行動」

美國總統川普指示美軍突襲委內瑞拉活逮馬杜洛，引發關切恐為中國大陸對台灣採取類似打擊樹立先例。彭博資訊報導，對中國國家主席...

影／委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明

每日郵報報導，美國3日突襲委內瑞拉斬首馬杜洛政權後，副總統羅德里格斯於當地5日正式宣誓就職代理總統。不料當日晚間8時左右...

逮補馬杜洛 陸聯合國控美國行徑4個「嚴重違反」

當地時間1月5日，在聯合國安理會委內瑞拉局勢緊急公開會上，中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊發言時表示，中方對美方的單邊、...

馬杜洛首度出庭！自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷

路透報導，遭推翻的委內瑞拉總統馬杜洛於美東時間5日首度出庭受審，對多項毒品指控喊冤，強調自己清白無罪，「仍然是委內瑞拉的...

民調：三分之一美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調顯示，美國採取軍事行動迫使委內瑞拉總統下台，獲得約1/3美國民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。