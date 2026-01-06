美逮馬杜洛 中國代表聯合國安理會表態：強烈譴責

針對美國3日逮捕委國總統馬杜洛，聯合國安理會當地時間5日召開會議。中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊在會議上發言時表示，中方對美方的單邊、非法、霸凌行徑深表震驚，予以強烈譴責。

美國3日對委內瑞拉發動大規模攻擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，押解回美國受審。15國組成的聯合國安全理事會5日召開會議，討論美方此舉的合法性。安理會此前已於去年10月與12月，就美國與委內瑞拉之間不斷升高的緊張局勢舉行過兩次會議。

中國官媒央視報導，孫磊在會議上表示，一段時間以來，國際社會多次對美方針對委內瑞拉的制裁封鎖和武力威脅表示強烈擔憂。

孫磊表示，「然而，美國作為安理會常任理事國，無視國際社會嚴重關切，肆意踐踏委內瑞拉主權安全和合法權益，嚴重違反主權平等原則，嚴重違反不干涉內政原則，嚴重違反和平解決國際爭端原則，嚴重違反在國際關係中不得使用武力原則」。

孫磊強調，中方敦促美方正視國際社會壓倒性呼聲，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國主權安全，停止顛覆委內瑞拉政權，回歸通過對話談判政治解決問題的軌道。「中方呼籲美方確保委總統馬杜洛及其夫人的人身安全，將他們立即釋放。」

孫磊表示，「沒有哪個國家可以充當國際警察，沒有哪個國家可以自詡為國際法官。」並要求美方「停止霸淩脅迫行徑」，與地區國家在相互尊重、平等相待、互不干涉內政的基礎上發展關係、展開合作。中方願與地區國家和國際社會一道，加強團結合作，堅持公平正義，共同維護拉美和加勒比地區的和平與穩定。

長期以來，委內瑞拉與中國關係密切，中國更是委內瑞拉石油的大買主。在美國夜襲委內瑞拉前一天，馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與中國是兄弟情誼。