民調：三分之一美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍逮捕，美國總統川普同日在佛州海湖莊園開記者會說明。路透
路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調顯示，美國採取軍事行動迫使委內瑞拉總統下台，獲得約1/3美國民眾支持；另外，72%的民眾擔心會過度介入這個南美國家。

路透社報導，這項為期兩天的民調顯示，共和黨籍的美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，共和黨內有65%支持，民主黨和獨立人士的支持率則為11%與23%。

這項針對全美1248名成年人進行的民調顯示，川普的支持率為42%，這是自去年10月以來的新高，高於去年12月民調的39%。這項線上民調誤差幅度約為3個百分點。

美軍3日黎明突襲委國首都卡拉卡斯（Caracas）強行帶走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），隨後將他交由美國聯邦當局以涉嫌販毒等罪名起訴。

川普長期以來批評其他美國領導人捲入海外事務，這次突襲行動，以及他隨後發表美國將「接管」委內瑞拉的聲明，顯示他的立場出現重大轉變。

川普政府先前表示將把施政焦點放在國內經濟，這對今年參與期中選舉的選民非常重要，而選舉結果也將決定川普最後兩年任期的國會控制權。

這項於昨天與今天進行的民調顯示，共和黨人普遍支持一項包括影響周邊國家的美國外交政策。約43%共和黨人同意「美國應奉行主導西半球事務政策」，另有19%反對，其餘人表示不確定或未回答。

川普3日表示，美國將在一段時間內「接管」委內瑞拉，並可能派遣地面部隊。他矢言徹底改革委內瑞拉石油工業。翌日他更指出，美國需要「完全掌控」委內瑞拉大型油田。

這項民調指出，美國民眾約30%支持派軍委內瑞拉，共和黨人約60%支持。另外，59%的共和黨人表示支持美國控制委內瑞拉的油田。

目前尚不清楚川普將如何兌現接管委內瑞拉的承諾。他4日似乎暗示將透過恐嚇委內瑞拉領導人來控制委國，而不是真正治理這個國家。

川普表示，「如果他們不聽話，我們將進行第二次攻擊。」這項民調顯示，無論川普採取何種行動，有65%的共和黨人支持美國治理委內瑞拉。

共和黨人對於介入委內瑞拉政局的看法分歧。約54%的共和黨人表示，擔心美國會過度介入委內瑞拉事務。

相關新聞

馬杜羅被抓後：美國以執法為名的跨境打擊真沒問題？

美國總統川普在2026年1月3日下令攻擊委內瑞拉境內，並將委內瑞拉總統馬杜羅逮捕回國，大概是美國送給全球的2026年新年震撼彈。美國這次綁架行動的基礎，是因為馬杜羅涉嫌觸犯毒品恐怖主義等罪名，遭到美國聯邦法院起訴，所以美軍將人從委內瑞拉帶回美國境內進行審理。

彭博：川普打委恐讓北京認為「世界更容易吞下中方未來對台行動」

美國總統川普指示美軍突襲委內瑞拉活逮馬杜洛，引發關切恐為中國大陸對台灣採取類似打擊樹立先例。彭博資訊報導，對中國國家主席...

影／委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明傳政變

每日郵報報導，美國3日突襲委內瑞拉斬首馬杜洛政權後，副總統羅德里格斯於當地5日正式宣誓就職代理總統。不料當日晚間8時左右...

逮補馬杜洛 陸聯合國控美國行徑4個「嚴重違反」

當地時間1月5日，在聯合國安理會委內瑞拉局勢緊急公開會上，中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊發言時表示，中方對美方的單邊、...

馬杜洛首度出庭！自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷

路透報導，遭推翻的委內瑞拉總統馬杜洛於美東時間5日首度出庭受審，對多項毒品指控喊冤，強調自己清白無罪，「仍然是委內瑞拉的...

民調：三分之一美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調顯示，美國採取軍事行動迫使委內瑞拉總統下台，獲得約1/3美國民...

