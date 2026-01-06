逮補馬杜洛 陸聯合國控美國行徑4個「嚴重違反」

當地時間1月5日，在聯合國安理會委內瑞拉局勢緊急公開會上，中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊發言時表示，中方對美方的單邊、非法、霸凌行徑深表震驚，予以強烈譴責。孫磊並指控美國的行徑構成四個「嚴重違反」：嚴重違反主權平等原則、嚴重違反不干涉內政原則、嚴重違反和平解決國際爭端原則，嚴重違反在國際關係中不得使用武力原則。

孫磊表示，一段時間以來，國際社會多次對美方針對委內瑞拉的制裁封鎖和武力威脅表示強烈擔憂。然而，美國作為安理會常任理事國，無視國際社會嚴重關切，肆意踐踏委內瑞拉主權安全和合法權益。美方將自身強權凌駕於多邊主義之上，將軍事行動凌駕於外交努力之上，嚴重威脅拉美和加勒比地區乃至國際和平與安全。中方對此堅決反對，國際社會也普遍表示嚴重關切，予以強烈譴責。

據央視新聞報導，孫磊在發言時強調，中方敦促美方正視國際社會壓倒性呼聲，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國主權安全，停止顛覆委內瑞拉政權，回歸通過對話談判政治解決問題的軌道。中方呼籲美方確保委總統馬杜洛及其夫人的人身安全，將他們立即釋放。中方支持安理會履行維護國際和平與安全的首要責任，支持聯合國秘書長、地區國家和組織一切有助於推動對話和局勢降級的努力。

孫磊稱，歷史教訓殷鑒不遠，軍事手段不是解決問題的出路，濫用武力只會導致更大的危機。美國曾繞過安理會對伊拉克發動軍事行動，悍然襲擊伊朗核設施，對拉美和加勒比地區多國實施經濟制裁、軍事打擊甚至武裝占領，造成持續衝突動盪和巨大民生苦難。

孫磊表示，委內瑞拉是獨立主權國家，完全有權捍衛自身主權和民族尊嚴。拉美和加勒比地區國家是維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮的重要力量，完全有權自主選擇發展道路和合作夥伴。

他重申沒有哪個國家可以充當國際警察，沒有哪個國家可以自詡為國際法官。中方堅定支持委內瑞拉政府和人民維護主權安全和正當權益，堅定支持地區國家維護拉美和加勒比地區和平區地位，要求美方改弦更張，停止霸凌脅迫行徑，同地區國家在相互尊重、平等相待、互不干涉內政的基礎上發展關係、開展合作。

孫磊說，中方願同地區國家和國際社會一道，加強團結合作，堅持公平正義，共同維護拉美和加勒比地區的和平與穩定。