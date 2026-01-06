英外相避論斷美國對委作為合法性 議員憂台海效應

英國外交大臣古柏今天晚間在國會就委內瑞拉情勢發表聲明並接受質詢，延續英國政府立場，迴避對美國總統川普政府相關作為是否違反國際法明確表態。部分議員則擔憂美方作為是向北京和莫斯科傳達危險訊號。

美國政府3日空襲委內瑞拉，並抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和妻子、押送至美國受審。在馬杜洛獨裁統治委國期間擔任副總統兼石油部長的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）5日正式宣誓就任代理總統。川普（Donald Trump）主張，去年獲頒諾貝爾和平獎的委國反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）在國內威望不足，難以治國。

古柏（Yvette Cooper）今天在國會發表聲明表示，對英國政府而言，致力維護國際法極度重要，這不僅涉及價值觀，也攸關英國的國家利益。她說，週末與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話、談及委內瑞拉時，她也提到遵守國際法的重要性。

古柏在聲明及答詢期間均迴避明確表示美方對委作為是否違反國際法，但提到英方將持續敦促「所有夥伴」在事態發展的每一個階段致力遵守國際法。

古柏說，闡明自身行動的法律依據，是美國的責任。古柏另提到，英國與盟友可以有彼此同意和不同意之處。

古柏強調，英國未涉入美方3日對委國的行動，也未支持或涉入美方之前對所謂委國相關運毒船採取的封鎖或軍事打擊行動。

關於與盧比歐的通話，古柏另提到，英方持續支持委國能和平向民主過渡；英國與盟友共同的當務之急必須是避免委國情勢有任何進一步惡化，陷入更嚴重的不穩定、犯罪和暴力橫行。

古柏說，她和盧比歐也談到，英國在協助委國以和平、民主方式實現政權過渡並確保民主政權穩定方面，可扮演特殊角色。

不同於情報分享聯盟「五眼聯盟」其他國家（含美國、加拿大）選擇關閉駐委大使館，英國雖然自2019年即不承認馬杜洛政權，但大使館在委國境內持續運作，英方因此可同時與委國反對派、公民社會和執政當局保有溝通管道。古柏透露，她今天稍早已與馬查多通話，觸及政權過渡議題。

古柏指出，委內瑞拉局勢影響區域內英國海外領土（British Overseas Territories）的安全穩定。英國在橫跨南、北美洲周邊和加勒比海水域擁有7個海外領土。古柏今天在國會列舉馬杜洛政權的惡行，涵蓋非法金融、制裁規避及毒品販運、非法黃金交易等組織犯罪活動，且與伊朗、俄羅斯等惡意行為者勾結，國際刑事法院（ICC）並在2021年就馬杜洛政權恐涉危害人類罪（crimes against humanity）立案調查。

不過，儘管國際多項分析指出中國在南美洲國家委內瑞拉的影響力，古柏今天在國會未提及中國，也未將中國與俄羅斯、伊朗並列。

另一方面，儘管英國現任工黨政府迴避就川普政府是否違反國際法明確表態，且最大在野黨保守黨也未選擇譴責川普政府，工黨內部卻有不同意見。

工黨籍國會議員、下議院外交事務委員會主席索恩貝里（Emily Thornberry）說，如果一個強而有力的大國「綁架」了另一個較小國家的領導人，並試圖恫嚇這個較小國家、以獲取該國資源，無論這個較小國家的領導人有多麼令人憎惡，難道英國及盟友不該公開批評、直接指出這樣的行為違反國際法。索恩貝里指出，「強權即公理」的世界不符合英國利益。

近日接受英國媒體採訪時，律師出身的索恩貝里另提到，美國對委國的行動不僅缺乏合法依據，且是給中國和俄羅斯這類國家立下不良前例；俄、中將更有理由宣稱，它們也有自己的「勢力範圍」，為何它們不能在自己的「勢力範圍」做類似的事，例如對烏克蘭和台灣。

索恩貝里說，既然美國都這麼做了，且未承受任何後果，也幾乎未遭致（西方國家政府）批評，各界未來恐更難約束俄、中。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則表示，馬杜洛是殘暴、不具合法統治正當性的獨裁者，但這不意味川普可因此任意採取非法行動，並隨心所欲強取任何他想要的東西。

戴維強調，國家主權和國際法都很重要；沒有它們，世界將更危險。任何人若認為川普的舉措將讓中國或俄羅斯三思而後行，這個人恐怕是執著、不顧一切到無藥可救的地步，或是糟糕地天真。較有可能的是，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平將藉機針對烏克蘭和台灣強化作為。