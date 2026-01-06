抓捕馬杜洛 赫格塞斯：近200美軍進入卡拉卡斯
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，有將近200名美軍人員於本月3日進入委內瑞拉首都卡拉卡斯，參與抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動。
法新社報導，美軍3日逮捕馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）並押往紐約市，華府方面指控這位被推翻的總統涉及毒品販運等罪名。
赫格塞斯在維吉尼亞州向美國海軍人員和造船工人發表演講，他說道：「有將近200位我們最優秀的美國人進入卡拉卡斯市中心…抓捕一名遭美國司法部門起訴且通緝的人…而且沒有任何美國人喪生。」
這是首度有美國官員透露美軍突襲卡拉卡斯的具體人數，此次軍事行動還派出超過150架軍機執行各種任務，其中包括攻擊委內瑞拉的防禦工事。
馬杜洛與佛羅雷斯今天稍早首次在美國紐約曼哈頓的聯邦法院出庭，面對毒品走私與持有武器等聯邦指控，兩人都辯稱無罪。
