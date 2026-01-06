羅德里格斯正式宣誓就職 出任委內瑞拉代理總統

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。與此同時，遭美國推翻的總統馬杜洛因毒品相關指控在紐約出庭。

美國川普政府在上週末發動戲劇性的軍事行動，將現年63歲的馬杜洛（Nicolas Maduro）趕下台後，委內瑞拉目前由副總統羅德里格斯擔任臨時領導人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，羅德里格斯的宣誓儀式今天下午在她的兄長、全國代表大會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）主持下舉行。

路透社指出，同樣在今天宣誓就職的，還有在去年5月當選的283名國會議員。其中反對派只占少數，絕大多數的反對派成員，尤其是由諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）領導的派系，杯葛了這場選舉。唯一沒有出席的議員是前第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），她和馬杜洛稍早在紐約曼哈頓的聯邦法院一同出庭。