羅德里格斯正式宣誓就職 出任委內瑞拉代理總統
委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。與此同時，遭美國推翻的總統馬杜洛因毒品相關指控在紐約出庭。
美國川普政府在上週末發動戲劇性的軍事行動，將現年63歲的馬杜洛（Nicolas Maduro）趕下台後，委內瑞拉目前由副總統羅德里格斯擔任臨時領導人。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，羅德里格斯的宣誓儀式今天下午在她的兄長、全國代表大會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）主持下舉行。
路透社指出，同樣在今天宣誓就職的，還有在去年5月當選的283名國會議員。其中反對派只占少數，絕大多數的反對派成員，尤其是由諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）領導的派系，杯葛了這場選舉。唯一沒有出席的議員是前第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），她和馬杜洛稍早在紐約曼哈頓的聯邦法院一同出庭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言