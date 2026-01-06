馬杜洛被捕後紐約出庭 自稱清白無罪為人正直
美國3日發起軍事行動後，委內瑞拉遭推翻的總統馬杜洛（NicolasMaduro）與其妻子今天首次在美國紐約曼哈頓的聯邦法院出庭，兩人都辯稱無罪。
美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，馬杜洛透過口譯員說：「我是清白的。我沒有罪，我是一個正直的人。」
馬杜洛更聲稱：「我依然是我國家的總統。」
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這場庭審大約持續40分鐘，期間馬杜洛還自稱「我是在委內瑞拉（首都）卡拉卡斯的家中被捕」。
美軍特種部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛夫婦並押往美國紐約。
美國司法部當天也公布最新起訴書，馬杜洛遭控4項罪名，分別是串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。
馬杜洛的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今天同樣在聯邦法院法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）面前，對於毒品走私與持有武器等聯邦指控都辯稱無罪。
美聯社報導，庭訊結束後，馬杜洛夫婦在法警人員護送下離開法庭時，旁聽席一位男子突然起身，以西班牙語激動地向馬杜洛大喊，稱他是「非法」總統。
馬杜洛下次的出庭日期，預計訂於3月17日。
