馬杜洛被捕後紐約出庭 自稱清白無罪為人正直

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國3日發起軍事行動後，委內瑞拉遭推翻的總統馬杜洛（NicolasMaduro）與其妻子今天首次在美國紐約曼哈頓的聯邦法院出庭，兩人都辯稱無罪。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，馬杜洛透過口譯員說：「我是清白的。我沒有罪，我是一個正直的人。」

馬杜洛更聲稱：「我依然是我國家的總統。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這場庭審大約持續40分鐘，期間馬杜洛還自稱「我是在委內瑞拉（首都）卡拉卡斯的家中被捕」。

美軍特種部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛夫婦並押往美國紐約。

美國司法部當天也公布最新起訴書，馬杜洛遭控4項罪名，分別是串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。

馬杜洛的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今天同樣在聯邦法院法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）面前，對於毒品走私與持有武器等聯邦指控都辯稱無罪。

美聯社報導，庭訊結束後，馬杜洛夫婦在法警人員護送下離開法庭時，旁聽席一位男子突然起身，以西班牙語激動地向馬杜洛大喊，稱他是「非法」總統。

馬杜洛下次的出庭日期，預計訂於3月17日。

相關新聞

川普威嚇委國代理總統 魯比歐：西半球不容美敵人

美國總統川普四日接受「大西洋月刊」專訪時明言，若委內瑞拉代理總統羅德里格斯「行事不正確」，就將付出巨大代價，且恐怕比委國...

美逮馬杜洛 澤倫斯基聲明遭控「雙標」

美國入侵委內瑞拉逮捕俄羅斯盟友委國總統馬杜洛，烏克蘭各界對於如何回應意見分歧，有人認為該慶祝俄國代理人倒台，也有人主張應...

習近平：大國應帶頭遵守國際法

美國總統川普對委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛，震撼國際社會。中國大陸國家主席習近平昨日在北京會見愛爾蘭總理馬丁時稱...

川普欽點委國新領袖 去年密謀敲定

美國有意扶持委內瑞拉副總統羅德里格斯，她與石油產業關係密切。兩名知情人士透露，早在去年羅德里格斯胞兄荷黑就與美方祕密談判...

魯比歐：繼續執行委內瑞拉石油禁運

美國國務卿魯比歐四日對哥倫比亞廣播公司表示，川普政府不會「統治」委國，而是會透過重建其石油基礎設施來帶動改革。

美軍突襲下一步哥倫比亞？ 川普：聽來不錯

美軍突襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審。具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文表示，今天是委內瑞拉，明天...

