委內瑞拉進緊急狀態 令警方搜捕支持美國攻擊者

根據今天公布的法令全文，自美國發動攻擊罷黜總統馬杜洛後，委內瑞拉政府實施了緊急狀態，命令警察「立即開始在全國範圍內搜捕所有涉及推動或支持美國武裝攻擊的人員」。

路透社報導，這項法令自3日起實施，完整內容於今天公布。

美軍3日在委內瑞拉發動突襲，將現年63歲的馬杜洛（Nicolas Maduro）和妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）自委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）帶走，兩人現已被關押在紐約布魯克林。

馬杜洛夫婦預計將於美東時間中午12時（格林威治標準時間17時），在美國地區法官赫勒斯坦（Alvin K.Hellerstein）主持下出庭。尚不清楚他們是否已聘請律師或提出抗辯。

馬杜洛面臨美國司法部諸多指控，包括串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置及串謀持有機槍和毀滅性裝置。每項罪名一旦定罪，最高可判處數十年、甚至終身監禁。