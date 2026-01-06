委內瑞拉動盪 瑞士即起凍結馬杜洛及相關人士資產
瑞士政府今天宣布，決定凍結遭推翻的委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）及其相關人士在瑞士境內的所有資產，且「即刻生效」。
法新社報導，瑞士聯邦政府表示，馬杜洛在委內瑞拉首都卡拉卡斯遭美軍抓獲並押解至紐約面對毒品販運指控後，瑞士做出上述決定。
瑞士政府在聲明中形容，目前局勢「動盪」，瑞士希望「確保在當前情勢下，任何非法取得的資產皆無法從瑞士轉出」，因此決定即起凍結馬杜洛及其相關人士在瑞士持有的所有資產，作為預防性措施。
瑞士政府補充道：「若未來相關法律程序揭露這些資金為非法取得，瑞士將致力確保這些錢能造福委內瑞拉人民。」
聲明並稱這項資產凍結令「不影響現任委內瑞拉政府任何成員」。
另外，瑞士政府也說，正密切關注委內瑞拉局勢發展，呼籲「讓局勢降溫、保持克制、遵守國際法，包括禁止動用武力及尊重領土完整的原則」。
