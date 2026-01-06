聽新聞
川普威嚇委國代理總統 魯比歐：西半球不容美敵人

聯合報／ 編譯茅毅盧思綸／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛（中）五日搭乘直升機抵達紐約曼哈頓，準備前往聯邦法院出庭。路透
委內瑞拉總統馬杜洛（中）五日搭乘直升機抵達紐約曼哈頓，準備前往聯邦法院出庭。路透

美國總統川普四日接受「大西洋月刊」專訪時明言，若委內瑞拉代理總統羅德里格斯「行事不正確」，就將付出巨大代價，且恐怕比委國總統馬杜洛還嚴重。

美軍三日長驅直入委國首都卡拉卡斯的提烏納要塞，逮捕藏匿其中的馬杜洛夫婦。馬杜洛五日中午在紐約市曼哈頓聯邦法庭首次出庭，面臨毒品恐怖主義等多項指控，最高可判處終身監禁。

川普對大西洋月刊說，「委國重建或政權輪替，你想怎麼說都行，總比現在的情況好；對委國來說，重建不是壞事。這個國家已爛透了，是個徹底失敗的國家，在各方面都是災難」。他並表明，不會容忍羅德里格斯公然反對美國這次逮捕馬杜洛的「絕對決心行動」。

美稱對抗販毒 非對委開戰

美國國務卿魯比歐四日也對媒體說，此次行動不是戰爭，「我們是對抗販毒組織，不是對委國開戰；這裡是西半球，是美國人民生活的地方，我們不容西半球成為美國敵人、競爭者或對手的行動基地」。

魯比歐還舉對手正在非洲及其他國家掠奪與剝削資源為例，「但他們無法在西半球這麼做。在川普總統任內，這種事不會發生。美國是執行相關政策，我們希望委國朝某個方向前進，這不僅對委國人民有利，也符合美國國家利益」。

羅德里格斯三日在記者會中還譴責美國卑劣地綁架馬杜洛，並視他為「委國唯一的總統」，呼籲美方立刻釋放馬杜洛夫婦，強調委國不會淪為殖民地或任何帝國的奴隸。

委軍方表態 力挺代理總統

然而，羅德里格斯四日就在社媒ＴＧ指稱，希望和美建立基於主權平等且互不干涉、平衡且相互尊重關係；委國渴望生活在沒有外部威脅、充滿尊重及國際合作的環境；「我們相信，全球和平是建立在對各國和平的保障；我們邀美國政府在國際法框架下，共同推動以共享發展為導向的合作議程，促進社群持久共存；委國人民與這個地區需要和平及對話，而非戰爭。這也是馬杜洛總統和整個委國的立場」。

委國最高法院根據憲法裁定五十六歲的羅德里格斯接任代理總統，但任期僅九十天。代表委國軍方的國防部長羅培茲發布聲明擁護此一裁定。與馬杜洛核心的其他多數成員不同，自二○一八年起擔任馬杜洛副手的羅德里格斯，至今並未被美國刑事起訴。值得注意的是，她上述在ＴＧ的發言並未要求美方釋放馬杜洛。

