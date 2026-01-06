分析人士：美國打擊委內瑞拉不會鼓舞北京方面加速武力攻台

（德國之聲中文網）路透社引述分析人士的看法稱，中國國家主席習近平對台灣的考慮和他的時間表與拉丁美洲的局勢不相關，更多地受到中國國內局勢的影響，而不是美國行動的影響。

不過美國總統特朗普上周六（1月3日）開展的軍事行動抓捕了委內瑞拉領導人馬杜羅，這給中國帶來了一個意想不到的機會，北京可能會在短期內利用這個機會來放大對華盛頓的批評，並鞏固自己在國際舞台上的地位。

更進一步來說，北京可以利用特朗普的舉動來捍衛其在台灣、西藏以及東海和南海島嶼等領土問題上的立場。

總部位於布魯塞爾的智庫國際危機組織（International Crisis Group）的分析師楊威廉（William Yang）說，華盛頓長期以來一貫的論點是，中國的行為違反了國際法，但它自己現在正在損害國際法。

他說：“這確實為中國人未來反擊美國創造了很多機會和彈藥。”

彭博社引述台灣安全部門一位高級官員說，抓捕馬杜羅的軍事行動，向威權領導人傳遞出信號，即特朗普願意在涉及美國核心利益的國際事務中動用軍事力量。

這位官員認為此舉會讓台灣感到安心。

還有台灣官員表示美國突襲委內瑞拉捉走總統夫婦“是對中國的一種強有力的威懾”。

本周一（5日），中國外交部發言人林劍在回應有關這一言論的相關言論提問時說，台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力無權干涉，民進黨當局妄圖“倚外謀獨”“以武拒統”，令人不齒，注定失敗。

北京譴責特朗普對委內瑞拉的襲擊，稱其違反國際法並威脅拉丁美洲的和平與安全。北京方面要求美國釋放馬杜羅和他的妻子。

在被抓捕前幾個小時，馬杜羅在加拉加斯會見了中國的一個政府高級代表團。

中國外交部和中國拉美和加勒比事務特別代表邱小琪都沒有就這一政府代表團的行蹤發表評論。

台灣面臨著來自北京的越來越大的壓力。中國上周舉行了迄今為止最廣泛的圍台軍演，展示了北京在沖突中切斷該島與外部支持的能力。

但分析人士表示，他們預計中國不會利用委內瑞拉局勢很快就襲擊台灣。

北京人民大學國際關系學教授時殷弘表示：“取得台灣取決於中國正在發展但仍然不足的能力，而不是特朗普在遙遠大陸上的所作所為。”

美國亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）說，中國將台灣視為內政，因此不太可能借用美國針對委內瑞拉的行動作為任何兩岸軍事打擊的先例。

牛犇說：“北京希望與華盛頓形成鮮明對比，以宣揚其主張和平、發展和道德領導力的主張。……習近平對委內瑞拉的關心並不比他對中國的關心多。他會希望委內瑞拉變成美國的泥潭。”

台灣立委王定宇在臉書上駁斥了北京可能會效仿美國打擊台灣的說法。他在臉書上寫道：“中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是可行能力。中國不是美國，台灣更非委瑞內拉，若真辦得到，中國早已動手！”

不過，一些觀察人士指出，目前的局勢加劇了台灣面臨的風險，並可能迫使台北方面尋求獲得特朗普政府的更多支持。

上周日，中國社交媒體平台微博上關於美國襲擊委內瑞拉的討論熱度很高，一些用戶表示北京應該從特朗普的做法中吸取經驗。

台灣大學國發所副教授南樂（Lev Nachman）說：“我認為特朗普的行動可能會給習近平在未來為針對台灣的行動提供更多理由。”

