聽新聞
0:00 / 0:00

習近平：大國應帶頭遵守國際法

聯合報／ 特派記者陳政錄、國際中心／綜合報導

美國總統川普對委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛，震撼國際社會。中國大陸國家主席習近平昨日在北京會見愛爾蘭總理馬丁時稱，各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，「大國尤應帶頭」。

歐盟四日就委內瑞拉情勢發表聲明呼籲各方冷靜、克制，確保透過和平方式解決當前局勢。聲明說，歐盟與委內瑞拉同將打擊組織犯罪與毒品販運視為優先事項，這些挑戰必須「在充分尊重國際法及領土完整與主權原則前提下，透過持續合作面對」。

大陸外交部發布，大陸外長王毅四日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行戰略對話時稱，反對將一國的意志強加於別國；從不認為哪一個國家可充當國際警察，也不認同哪一個國家可自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。

大陸外交部發言人林劍昨說，中方對美方強行控制馬杜洛夫婦嚴重關切。中方呼籲立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委國政權，通過對話談判解決問題。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 國際法 外交部 北京

延伸閱讀

馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨

「一場完美風暴核心」！是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

暗批美突襲委國？習近平會見愛爾蘭總理 強調大國應遵守國際法

「釋放我們總統」 馬杜洛支持者示威抗議美軍逮捕

相關新聞

委內瑞拉總統馬杜洛動向媒體全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦3日遭美軍逮捕，5日在美方執法人員押送下，從紐約市布魯克林的都會拘留中心搭直升機前往該市曼哈頓聯邦...

為何北京不會在台灣身上複製委內瑞拉行動？ 專家這樣看

古希臘歷史學家修昔底德曾說過：「強者為所欲為，弱者逆來順受。」美國在1月3日，對委內瑞拉發動空襲，將委國總統馬杜洛與妻子...

馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨

美軍近日在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，美國總統川普在社群媒體發布馬杜洛被捕當下身穿Nike運動裝的照片，在...

川普威嚇委國代理總統 魯比歐：西半球不容美敵人

美國總統川普四日接受「大西洋月刊」專訪時明言，若委內瑞拉代理總統羅德里格斯「行事不正確」，就將付出巨大代價，且恐怕比委國...

美逮馬杜洛 澤倫斯基聲明遭控「雙標」

美國入侵委內瑞拉逮捕俄羅斯盟友委國總統馬杜洛，烏克蘭各界對於如何回應意見分歧，有人認為該慶祝俄國代理人倒台，也有人主張應...

習近平：大國應帶頭遵守國際法

美國總統川普對委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛，震撼國際社會。中國大陸國家主席習近平昨日在北京會見愛爾蘭總理馬丁時稱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。