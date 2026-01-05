習近平：大國應帶頭遵守國際法

美國總統川普對委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛，震撼國際社會。中國大陸國家主席習近平昨日在北京會見愛爾蘭總理馬丁時稱，各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，「大國尤應帶頭」。

歐盟四日就委內瑞拉情勢發表聲明呼籲各方冷靜、克制，確保透過和平方式解決當前局勢。聲明說，歐盟與委內瑞拉同將打擊組織犯罪與毒品販運視為優先事項，這些挑戰必須「在充分尊重國際法及領土完整與主權原則前提下，透過持續合作面對」。

大陸外交部發布，大陸外長王毅四日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行戰略對話時稱，反對將一國的意志強加於別國；從不認為哪一個國家可充當國際警察，也不認同哪一個國家可自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。

大陸外交部發言人林劍昨說，中方對美方強行控制馬杜洛夫婦嚴重關切。中方呼籲立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委國政權，通過對話談判解決問題。