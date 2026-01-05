聽新聞
川普欽點委國新領袖 去年密謀敲定

聯合報／ 國際中心／綜合報導
委內瑞拉代理總統羅德里格斯（中）四日在卡拉卡斯舉行內閣會議，參加者包括國防部長羅培茲（左二）和內政部長卡貝友（右二）。（法新社）
美國有意扶持委內瑞拉副總統羅德里格斯，她與石油產業關係密切。兩名知情人士透露，早在去年羅德里格斯胞兄荷黑就與美方祕密談判，當時即設想由羅德里格斯出任過渡政府領袖，馬杜洛則獲允安全流亡海外。

美國三日發動夜襲，將委國總統馬杜洛擄往紐約受審，留下副總統羅德里格斯掌權。她現在是委國代理總統。

英國金融時報報導，一名在委內瑞拉投資的美國人表示：「川普政府早就透露，他們的過渡計畫一直圍繞著羅德里格斯。他們不認為她是馬杜洛的傀儡，在與美國各項談判中，她始終是最能建設性溝通的一方。」

五十六歲的羅德里格斯正在走鋼索。她必須安撫國內輿論，並面對川普的時而稱許時而威脅。川普四日表示，若委內瑞拉新政權「表現不如預期，美國就會發動第二波攻擊」，並警告羅德里格斯可能會「面臨比馬杜洛更嚴峻的情勢」。

羅德里格斯四日透過社群媒體發表聲明，對美國釋出和解訊息，表示她領導的政府首要之務是「推動美國與委內瑞拉建立平衡且相互尊重的國際關係」。但在三日下午的臨時內閣會議上，羅德里格斯在軍政高層陪同下，對已被罷黜的馬杜洛宣誓效忠，這顯示她有必要穩住國內強硬派。美國國務卿魯比歐坦言和羅德里格斯有聯繫，還認為她的言論屬於國內宣傳性質。

羅德里格斯一九六九年出生於卡拉卡斯，父親曾是左翼游擊領袖、創立馬克思主義政黨。在醫師出身、現任國會議長的兄長荷黑協助下，她在二○一三年馬杜洛上台後迅速崛起，二○一四年接任外交部長，二○二○年起出掌財政和能源部，負責委內瑞拉最核心的石油產業。她臨危受命扭轉油業頹勢並阻止經濟崩潰，與美國及其他跨國能源大廠協商、放寬價格與貨幣管制。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 川普 能源 外交部

