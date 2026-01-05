魯比歐：繼續執行委內瑞拉石油禁運

美國國務卿魯比歐四日對哥倫比亞廣播公司表示，川普政府不會「統治」委國，而是會透過重建其石油基礎設施來帶動改革。

魯比歐說，如果委國現任領導層做出「正確決定」，美方準備與他們合作。他說：「我們將依據他們的行動做出判斷，也會看他們會怎麼做。如果他們不做正確決定，美國將保留多項制衡手段。」

有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，川普政府逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後「治理」委國的藍圖已浮現。他將透過代理人維持委國政局穩定，以軍事經濟力量影響馬杜洛的殘餘勢力，並且加緊修復石油基礎設施。

美軍三日入侵委國逮捕馬杜洛押回紐約受審，川普當天在佛州記者會上不只一次表示將治理委國，直到權力和平移轉，引發國內外擔心川普政府會重蹈長期干預外國事務的老路子。魯比歐的發言，明顯是為緩和各界不安情緒。

不過魯比歐也表示，美國會繼續執行委國石油禁運政策，以此來推動改革。他說，「我們會繼續執行石油禁運，我們期待委國會有所改變，不僅是石油業幫助改善人民生活，而且還能終結毒品走私」。

魯比歐強調，「封鎖油輪行動會繼續進行，直至委國出現符合美國國家利益的改變，這是最優先目標，不過這項改變同時也要能夠改善委國人民生活」。

川普要治理委國的談話，使得人們想起美國過去重建伊拉克與阿富汗的失敗經驗。

魯比歐為川普辯解說，「大家在外交政策上只看到利比亞、伊拉克與阿富汗。可是這不是中東，我們的任務也大不相同。這裡是西半球。」但他沒有排除派遣地面部隊進駐委國的可能性。

魯比歐表示，美國目前會讓馬杜洛的副總統羅德里格斯繼續治理委國，「我們會評估他們的每一項作為」。

報導說，魯比歐、白宮副幕僚長米勒、國防部長赫塞斯正在計畫重組委國政府的架構，內政部長柏根與能源部長萊特則是加緊與能源業者連繫，說服他們重返委國，重建當地石油設施。

ＣＮＮ指出，川普政府要扶持一個聽話的代理人來主掌委國政權，目前屬意的對象是代理總統羅德里格斯。羅德里格斯現年五十六歲，是馬杜洛政權中最有權勢的人物之一。委國軍方已表態支持羅德里格斯。

參院情報委員會主席柯頓表示，川普所謂的「治理」委國，意思是為委國找一位能夠符合美國要求的新領導人，包括停止毒品與武器走私。