紐約首度出庭 馬杜洛最重恐面臨無期徒刑

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛（右二）和妻子佛羅雷斯（左二）五日由美國緝毒局探員及警方押送走下直升機，前往紐約市曼哈頓聯邦法院出庭。（路透）
紐約時報報導，委內瑞拉總統馬杜洛夫婦遭美軍押送至紐約後，預計美東時間五日中午（台灣時間六日凌晨）在曼哈頓聯邦法院首度出庭受審。全案攻防焦點不僅在於馬杜洛是否犯罪，辯方可能先從逮捕、押送至美國的合法性，以及是否涉及主權豁免的法理問題切入。

根據起訴書，馬杜洛的控罪包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置及密謀持有上述裝置危害美國；其妻子佛羅雷斯也被控涉嫌密謀運送古柯鹼。兩人料將提出不認罪答辯，若馬杜洛被定罪，刑期至少卅年起跳，最重恐面臨無期徒刑。

首度出庭通常時間不長。法官將確認兩人身分、告知權利並詢問答辯立場，同時處理審前羈押等事項。

紐時指出，這起案件讓美國政府出動美軍，同時牽涉川普政府多項內政與外交議程，還扯上白宮政策正當性與政治代價，具備高利害、高成本性質，法官幾乎一定會下令兩人不得交保，羈押候審。

本案變數在於後續攻防可能不只聚焦「有沒有犯罪」，而是先從程序與法理層面開打。由於馬杜洛是主權國家領袖，且是在美方軍事行動中被帶離本國，辯方可能主張逮捕與押送至美國的合法性有疑問，甚至主張馬杜洛作為外國領袖可能享有主權豁免，以此要求法院審查美方是否有權起訴他。

控方將由紐約南區聯邦檢察官辦公室檢察官克雷頓領軍；代表馬杜洛的辯方人選目前仍不明朗。辯方律師選擇與策略將格外關鍵，因為本案牽涉的議題包括逮捕合法性、主權豁免，以及是否會動用機密證據等複雜爭議。

本案承審法官赫勒斯坦現年九十二歲，一九九八年由前總統柯林頓任命為聯邦法官。他近期也經手川普試圖將其曼哈頓刑案定罪移轉至聯邦法院審理的相關程序，該案仍在審理中。

