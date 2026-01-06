美國軍事干預點名哥倫比亞 川普重申有意接管格陵蘭

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓季晶晶／綜合外電
川普。（美聯社）
美國襲擊委內瑞拉後，美國總統川普4日揚言，要對哥倫比亞當局採取軍事行動，重申有意接管格陵蘭，另也點名墨西哥、伊朗；至於古巴，川普認為沒有必要軍事介入，該國即將垮台。

川普在空軍一號上告訴記者：「哥倫比亞病得很重，（該國）受到病態領袖統治，喜歡製造古柯鹼、賣到美國。他不會再繼續這麼做太久」，這番話顯然衝著哥國總統裴卓而來。被問到是否會對哥國採取行動時，川普說：「聽來不錯。」

美國頻頻攻擊加勒比海和太平洋東岸的販毒船隻，使得川普和裴卓的爭執升溫。哥國是此區毒品交易的樞紐，美國行動讓該國壓力倍增。哥國說，川普發言不當干預該國內政，違反國際法慣例。

針對委國的重要盟友古巴，川普說，沒有必要軍事介入古巴，該國即將垮台。他說：「不知道古巴能撐多久，但古巴現在沒有收入，該國資金全來自委國、（尤其是）委國石油」。

川普接著警告墨西哥，指出毒品從墨國湧入美國，墨國必須振作起來。川普說墨國總統薛恩鮑姆是很棒的人，每次與薛恩鮑姆談話時，他都提議要派遣美國軍隊赴墨。墨國政府有能力處理這個議題，但不幸的是該國毒梟非常強大。

至於近來陷入示威潮的伊朗，川普說如果伊朗殺害人民，一如以往所為，將遭美國嚴厲重擊。

針對格陵蘭，川普說：「我們確實需要格陵蘭，絕對需要，因為防衛需求」。格陵蘭是隸屬於丹麥的半自治領土，這讓丹麥警戒大起，丹麥首相佛瑞德里克森敦促川普停止威脅接管格陵蘭。她在聲明中說，「必須很直接對美國說，美國無權吞併丹麥王國三個組成部分的任何一個。」

風險顧問機構歐亞集團（Eurasia）的歐洲執行董事拉曼形容，丹麥政府進入「全面危機模式」，他認為格陵蘭風險遭到低估，美國介入格陵蘭的可能性，如今是跨大西洋聯盟、北約內部、歐盟內部團結的最大風險，超越俄羅斯出兵烏克蘭。

川普一再辯稱，美國控制格陵蘭對國家安全至關重要，先前不願排除以軍事或經濟力量拿下格陵蘭的可能，而近期拘押委內瑞拉總統的行動，加深外界對美國擴大西半球軍事足跡的疑慮。

