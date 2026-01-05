美逮馬杜洛 澤倫斯基聲明遭控「雙標」

美國入侵委內瑞拉逮捕俄羅斯盟友委國總統馬杜洛，烏克蘭各界對於如何回應意見分歧，有人認為該慶祝俄國代理人倒台，也有人主張應該譴責軍事干預，就像烏克蘭自二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭以來一直要求國際社會所做的那樣。

烏克蘭總統澤倫斯基對委內瑞拉人民擺脫威權統治表示歡迎，但並未明確支持這次行動。他同時再次呼籲美國總統川普對俄羅斯採取更強硬立場。

澤倫斯基在基輔對記者表示，「嗯，我能說什麼呢？如果能以這種方式對付獨裁者，那麼美國就知道接下來該做什麼了」。

烏克蘭外交部長西比哈讚揚委內瑞拉從暴政中獲得解放。他在社群平台Ｘ上寫道：「烏克蘭始終捍衛各國自由生活、不受獨裁、壓迫與人權侵犯的權利。」他說，馬杜洛政府「在各方面都違背了這些原則」。

紐約時報報導，烏克蘭官方支持美國的聲明，遭烏克蘭部分評論人士指控「雙標」，因為四年來烏克蘭一直呼籲各國譴責行徑類似的俄羅斯。

在俄國入侵烏克蘭初期，澤倫斯基曾驚險躲過俄軍抓捕或暗殺。這場入侵在某些方面與美國三日在委內瑞拉的行動相似，皆以空襲與直升機突襲首都為開端。俄羅斯的直升機攻擊最終失敗，但澤倫斯基曾表示，當時俄軍目標之一就是抓他或殺害他。

當然，俄羅斯對烏克蘭的入侵是一場截然不同的戰爭。俄國一開始便動用近廿萬地面部隊，目標是推翻烏克蘭政府，而不只是抓捕領導人，且戰事已持續近四年。

東歐與前蘇聯國家長期以來拒絕將俄國在該區域的軍事主義，與美國在拉丁美洲武力主導相提並論，後者可追溯至美國十九世紀的「門羅主義」。俄羅斯在二○○八年片面宣稱對前蘇聯空間擁有「特權利益範圍」，這項政策有時被外交官戲稱為俄羅斯的「門羅斯基主義」。

一些烏克蘭評論家認為，川普政府推翻馬杜洛的行動，只會有助於俄羅斯為周邊地區的侵略行為辯護。

支持烏克蘭軍人的非政府組織「活著回來」分析師別列斯科夫在臉書上寫道：「在國際關係中強權即正義的常態化，對烏克蘭而言是一個凌駕於所有問題之上的重大困境。」

烏克蘭國會議員克尼茨基也說，美國攻擊委內瑞拉，可能導致世界被畫分為各自宣稱的勢力範圍。他說，烏克蘭「應提防俄羅斯利用這一點」。

烏克蘭前外長克林金表示，烏克蘭人不應過度為馬杜洛倒台而歡呼。他說，俄羅斯為了烏克蘭戰爭，忍受在其他地區的挫敗，而且可能加倍努力實現其戰爭目標。