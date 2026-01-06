馬杜洛乘直升機赴紐約法院 上銬畫面曝光

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛近日遭美軍抓捕並押解至美國紐約受審，他今天將出庭面對毒品與武器相關指控。稍早他先搭乘直升機前往法院附近，隨後上車抵達法院。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據WABC電視台拍攝到的畫面，馬杜洛（Nicolas Maduro）被戴上手銬，身穿淺棕色夾克和長褲，並有武裝人員在旁戒護。

路透社報導，今天清晨7時過後，馬杜洛與同樣被抓的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）由武裝警衛帶出布魯克林（Brooklyn）一處拘留中心，隨後上了一架直升機前往曼哈頓聯邦法院。

美國特種部隊上週末搭乘直升機攻入委內瑞拉首都卡拉卡斯，強行突破馬杜洛的安全防線並將他逮捕。這是自1989年美國入侵巴拿馬以來，在拉丁美洲進行的最大規模介入行動。

馬杜洛被控主導一個與暴力集團合夥的古柯鹼販運網絡，合作對象包括墨西哥的「西納羅亞」（Sinaloa）與「齊塔斯」（Zeta）等販毒集團，以及哥倫比亞叛軍「哥倫比亞革命軍」（FARC）及委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）等。

現年63歲的馬杜洛一再否認相關指控，強調這不過是帝國主義覬覦委內瑞拉石油資源的藉口。

