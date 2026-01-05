伊朗稱與委內瑞拉關係不變 俄使館建議公民勿赴委國

伊朗今天表示，儘管委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓獲並押解至紐約受審，伊朗與緊密盟邦委內瑞拉之間的關係依然不變。俄媒則報導，俄國使館已建議俄羅斯公民勿前往委內瑞拉。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）在記者會上表示：「我們與包括委內瑞拉在內所有國家的關係，都是以相互尊重為基礎，未來也會如此。」

「我們與委內瑞拉當局保持聯繫。」

貝卡伊在記者會上還說：「一國的總統及其妻子遭到綁架，這不是件值得驕傲的事，這是非法行為。…正如委內瑞拉人民強調的，他們的總統必須被釋放。」

路透社則引述俄羅斯國營的塔斯社（TASS）報導，俄國駐委內瑞拉首都卡拉卡斯的大使館已建議俄國公民勿前往委內瑞拉。

馬杜洛（Nicolas Maduro）被美軍抓捕前，在委內瑞拉掌權超過10年。隨著權力不斷集中，他愈來愈依賴少數國際盟友—特別是中國、古巴與俄羅斯—以及軍方、安全部隊與準軍事力量的支持。