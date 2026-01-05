快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

12艘油輪似突破美國嚴格封鎖 暗中離開委內瑞拉水域

中央社／ 卡拉卡斯5日綜合外電報導
圖為馬杜洛夫婦。 路透社
圖為馬杜洛夫婦。 路透社

根據追蹤油輪與原油運輸的商業情報服務機構TankerTrackers.com資料，約12艘裝載委內瑞拉原油及燃料的油輪近日似乎突破美國實施的嚴格封鎖，以「暗黑模式」離開委內瑞拉水域。

這項封鎖一直持續到遭罷黜的總統馬杜洛（NicolasMaduro）被捕為止，期間壓力不斷升高。

路透社報導，所有已辨識出離港的船隻皆屬於美國制裁名單內。同樣受制裁的另一批船隻，則在近日完成進口卸貨或國內運輸任務後空船離開。

這些出航對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）來說可能帶來喘息，該公司自美國上月啟動封鎖以來，已累積大量浮動儲油庫，這項封鎖導致該國石油出口幾近停擺。

石油出口是委內瑞拉的主要收入來源。目前由副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的臨時政府，將需這筆收入為國內支出提供資金、維護政局穩定。

TankerTrackers.com指出，至少有4艘油輪在短暫停留於委國海疆邊界附近後，循委內瑞拉加勒比海島嶼瑪格麗塔島（Margarita Island）以北航道離境，該機構透過衛星影像辨識了這些船隻。

一名熟悉相關離境文件的消息人士告訴路透社，近日已有至少4艘超級油輪獲委內瑞拉當局准許，以「暗黑模式」離開該國水域。

目前尚不清楚這些出航行動是否違抗美國措施。美國總統川普（Donald Trump）3日表示，對委內瑞拉的「石油禁運」已全面生效，但也補充說，隨著過渡政府到來，包括中國在內的最大買家將能繼續獲得石油。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

美實施航空管制…華人無辜被連累「登機後遭趕下」 職員冷回：去看新聞吧

陸汽車大舉銷往委內瑞拉 2025年1至11月年增130%

美接掌委國石油恐衝擊對陸出口 陸外交部：中方利益依法受保護

美國逮捕馬杜洛 中國大陸預料將謹慎地重新調整立場

相關新聞

委內瑞拉總統馬杜洛動向媒體全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦3日遭美軍逮捕，5日在美方執法人員押送下，從紐約市布魯克林的都會拘留中心搭直升機前往該市曼哈頓聯邦...

川普欽點委內瑞拉過渡政府領袖 早在去年秘密談判敲定

華府的委內瑞拉過渡政權規劃以副總統羅德里格斯為核心，她與石油產業關係密切、精明幹練。據兩位知情人士透露，早在去年，羅德里...

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

美國上周末突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛與妻子。就在美國政府宣布這項軍事行動的同時，川普正在海湖莊園與馬斯克共進晚餐。

為何北京不會在台灣身上複製委內瑞拉行動？ 專家這樣看

古希臘歷史學家修昔底德曾說過：「強者為所欲為，弱者逆來順受。」美國在1月3日，對委內瑞拉發動空襲，將委國總統馬杜洛與妻子...

馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨

美軍近日在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，美國總統川普在社群媒體發布馬杜洛被捕當下身穿Nike運動裝的照片，在...

伊朗稱與委內瑞拉關係不變 俄使館建議公民勿赴委國

伊朗今天表示，儘管委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓獲並押解至紐約受審，伊朗與緊密盟邦委內瑞拉之間的關係依然不變。俄媒則報導，俄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。