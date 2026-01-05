美逮捕馬杜洛 學者：恐損川普在東南亞促進和平形象

美國逮捕馬杜洛後，東南亞多國聲明表示關切，包括泰國、新加坡、印尼和菲律賓等國都提及國際法的重要性並籲各方克制。專研東南亞的學者指出，川普此舉恐影響他在泰柬衝突中主導和平的形象，更可能削弱美國在東協（ASEAN）的地位。

美國3日凌晨攻擊委內瑞拉並抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），引發國際社會廣泛關注，東南亞各國也在過去幾天發表聲明表示關切。

泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印尼和菲律賓等國都在聲明中，提及遵循國際法的重要性，但措辭並未如中國、古巴、俄羅斯和伊朗譴責美國般強硬。

當代東南亞研究所（IRASEC）研究員卡巴塞特（Christine Cabasset）接受中央社專訪時表示，東南亞國家很快對美國軍事行動做出回應是因為他們強烈反對這次的攻擊，因為它違反了國際法和東協原則，而這兩者密切相關，因其中一項是不干涉他國事務，而東協原則之一是尋求和平方式解決衝突。

當代東南亞研究所成立於2001年，是位於曼谷的法國研究中心，主要聚焦東南亞各國及區域的人文和社會科學研究。

卡巴塞特補充說，川普（Donald Trump）此次攻擊委內瑞拉，和川普幾週前在亞洲主導和平解決衝突的形象，形成強烈反差。

泰柬邊境去年底發生新一波衝突時，川普曾宣稱已成功調停。更早前，去年7月他曾成功斡旋泰柬兩國停火，結束為期5天的戰事。

卡巴塞特說：「幾週前，川普大力倡導和平解決（泰柬邊境）爭端，扮演著世界主要和平締造者的角色。幾週後，卻對主權國家發動攻擊。」

此外，卡巴塞特表示，歷史因素也將影響東南亞對美國的看法。冷戰時期，該區域國家因美國與所謂共產陣營的對立而深受衝擊，包括越戰、印尼清共大屠殺，及東帝汶遭印尼入侵，美國均介入其中，而這些歷史事件使東南亞國家對美國的軍事行動保持警惕。

卡巴塞特認為，美軍攻擊委內瑞拉短期內將削弱美國在東南亞的影響力，儘管相關合作仍會持續，但東南亞國家將會建立多方夥伴關係，包括加強與中國和俄羅斯的關係。

她說，「這一趨勢已持續數年，最近的事件（美國攻擊委內瑞拉）可能進一步確認這個方向。」

另外，泰國國際貿易專家亞特（Aat Pisanwanich）今天在泰媒每日新聞（Dailynews）發表評論指出，油價未來將出現波動，他認為，因中國是直接從委內瑞拉購買便宜石油，隨著美國介入委內瑞拉局勢，油價可能會上漲。另外，因局勢不穩，他預測黃金價格將進一步上漲。

亞特寫道：「全球格局，特別是主要國家的地緣政治將再次成為焦點。川普的舉動引發伊朗、俄羅斯、巴西和哥倫比亞等國不滿，未來需觀察各國將採取何種報復措施，或發表何種聲明。」