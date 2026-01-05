馬杜洛遭逮引爆街頭歡呼 委國民眾嗆疑美論：難道中俄是為玉米餅？

美國於1月3日凌晨對委內瑞拉展開軍事行動，逮捕長期執政的總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞・弗洛雷斯（Cilia Flores）。消息曝光後，委內瑞拉國內反應兩極，但由於馬杜洛掌權超過十年、被指控高度集權，反對勢力與部分民眾隨即走上街頭慶祝，場面熱烈。

一名參與慶祝活動的委內瑞拉男子在受訪時表示，未來局勢仍充滿不確定性，但呼籲民眾保持信心，不要被特定論述牽著走。他特別提到坊間常見的說法，認為美國介入只是為了石油與資源，對此他反問：「我想問那些人，你們覺得俄羅斯人和中國人這段時間以來想要的是什麼？難道是我們的玉米餅（Arepa）食譜嗎？」

圖為委內瑞拉街頭的「玉米餅（Arepa）」小吃攤。 美聯社

該採訪片段被分享到X平台上後迅速爆紅，觀看次數超過765萬，並有25萬人按讚，更有許多台灣網友在Threads上轉發，紛紛留言：「如果是台灣人，說不定會優先要Arepa食譜」、「所以這裡可以求玉米餅食譜嗎」、「Arepa很好吃啊」、「正義在哪裡！良知在哪裡！食譜在哪裡」、「這世界可能只有台灣真的在意其他國家的食譜」、「委內瑞拉人一直都活在陰影下，我委內瑞拉同事說到他們國內的政局都超生氣，好好的資源豐富小康國家被搞得民不聊生，他們現在根本超開心」。

事實上，委內瑞拉民眾口中的「玉米餅（Arepa）」，是當地最具代表性的國民美食之一。Arepa以預熟玉米粉製成，外酥內軟，切開後可夾入起司、黑豆、牛肉、酪梨或燉肉等餡料，無論早餐、正餐或宵夜都常見，被視為委內瑞拉與哥倫比亞家庭餐桌上不可或缺的主食。