委內瑞拉之後誰是川普的下一個目標？ 他稱這國家病得很重

快訊

委內瑞拉總統馬杜洛(圖左)與妻子。 路透社
華盛頓對委內瑞拉的軍事干預重新引發了外界對格陵蘭島歸屬的擔憂。鑑於格陵蘭島在北極的戰略地位，川普曾多次表示他希望吞並格陵蘭島。 昨天（1月4日），在登上空軍一號前往華盛頓的途中，川普重申了這一目標。

「從國家安全的角度來看，我們需要格陵蘭島，而丹麥做不到」。他在回答記者提問時表示「我們將在大約兩個月後再去操心格陵蘭島……讓我們在20天後再討論格陵蘭島。」

上周末，丹麥首相呼籲華盛頓停止「威脅其歷史盟友」。 丹麥首相弗雷德裡克森在一份聲明中表示：「我必須向美國明確表示美國應該控制格陵蘭島的說法是絕對荒謬的。」

她還指出，丹麥以及格陵蘭島是北約成員國，受到安全協議的保護。

川普下令在加拉加斯對委內瑞拉總統馬杜洛的抓捕行動讓歐洲領導人感到不安。

川普表示，美國現在將無限期地「管理」委內瑞拉並開發其巨大的石油儲備。

川普在接受《大西洋月刊》電話采訪時被問及委內瑞拉軍事行動對礦產豐富的格陵蘭島的影響時表示，這取決於其他人的決定。

川普說：「他們得好好自我審視一番。我真的不知道。」

他補充道：「但我們絕對需要格陵蘭島。我們需要它來進行防御。」

「就快了」

上周末，白宮副幕僚長斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂·米勒（Katie Miller）在社交媒體上發布了一張采用美國國旗顏色的格陵蘭島圖片，並配上「就快了」的標題，引發不滿。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）批評米勒的貼文「無禮」。

他在社媒平台X上寫道：「國家和人民之間的關系建立在相互尊重和國際法的基礎上，而不是建立在無視我們地位和權利的象征性姿態之上。」

但他也表示，「沒有理由恐慌，也沒有理由擔心。我們的國家不是能拿來出售的，我們的未來不是由社交媒體貼文決定的。」

芬蘭總統斯圖布在X上表示：「沒有人可以替格陵蘭島和丹麥做出決定，只有格陵蘭島和丹麥自己。」瑞典和挪威兩國也發出了類似的支持信息。

斯蒂芬·米勒是川普政府決策圈的核心人物。

丹麥駐美大使耶斯珀·穆勒·索倫森（Jesper Moeller Soerensen）回應凱蒂·米勒的貼文時顯得更加「溫和」。他提醒道，丹麥「顯著加強了在北極圈的安全努力」，並與華盛頓在這方面進行了合作。他還強調：「我們是親密盟友，應該繼續合作。」

威脅哥倫比亞

1月4日晚間，川普還在返回華盛頓的途中對委內瑞拉的鄰國哥倫比亞及其左翼總統古斯塔沃·佩特羅（Gustavo Petro）發出了警告。

他稱哥倫比亞「病得很重」，並表示該國的統治者是「一個喜歡製造可卡因並將其出售給美國的病人」。

川普還說：「他不會這樣做太久了。」不過他沒有對這句話做出解釋。

去年10月川普政府以涉嫌參與全球毒品貿易為理由，對佩特羅及其家人，以及哥倫比亞政府成員實施制裁。哥倫比亞被認為是世界可卡因貿易的中心。

當被問及是否會命令美國對哥倫比亞采取行動時，川普回答說：「這聽起來不錯。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

