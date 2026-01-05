科技股勁揚帶動亞股走高 委內瑞拉局勢衝擊油價

快訊

中央社／ 香港5日綜合外電報導
亞股示意圖。路透

亞洲股市今天在科技股領漲下多半走高，與此同時，國際油價則受到美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的衝擊而下跌。

法新社報導，儘管馬杜洛被推翻使得全球市場的地緣政治風險升高，交易員仍選擇聚焦持續發酵的人工智慧（AI）熱潮，以及對美國將進一步降息的預期心理。

2026年首個完整的交易週也將迎來重要就業數據，可能影響聯邦準備理事會（Fed）的利率決策。

投資人也高度關注美國總統川普（Donald Trump）會選誰當聯準會主席，來接替預定5月卸任的鮑爾（Jerome Powell）。

在科技產業比重高的市場領漲下，亞股今天普遍走揚。

科技業投資者軟銀集團（SoftBank）勁揚4.9%，加上半導體設備製造商東京威力科創（TEL）飆升7.6%，帶動東京股市大漲3%。

首爾股市方面，SK海力士公司（SK Hynix Inc.）上揚近3%，三星電子（Samsung Electronics）更是飆漲7.5%，KOSPI指數終場漲幅超過3%。

台股加權指數勁揚2.6%，創下歷史新高，晶片巨擘台積電飆升逾5%領軍上攻。

上海、新加坡、曼谷、雅加達、威靈頓、馬尼拉股市也都有不錯漲幅，香港、雪梨股市則小漲作收。

與此同時，國際油價則小幅下跌。在美軍3日凌晨轟炸委內瑞拉軍事目標，並將馬杜洛夫婦押至紐約面對毒品等指控後，投資人正在評估油市前景。

委內瑞拉已探明石油儲量為全球最大，若有更多委內瑞拉原油流入市場，恐加劇供應過剩疑慮，為最近承壓的油價再添壓力。

川普稱美國現在將「管理」委內瑞拉，且會派美國企業出面修復委國破舊的石油基礎設施。但分析師指出，要大幅提升其石油產量並非易事。

