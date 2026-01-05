川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

美國上周末突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛與妻子。就在美國政府宣布這項軍事行動的同時，川普正在海湖莊園與馬斯克共進晚餐。

馬斯克4日在X上發文表示，他和川普與第一夫人共進了「一頓美好的晚餐」，並說，「2026年會很精彩！」隨文貼出的照片，顯示三人在餐桌旁聊天。

Had a lovely dinner last night with @POTUS and @FLOTUS.



2026 is going to be amazing! pic.twitter.com/1Oq35b1PEC — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

根據福斯新聞，馬斯克與川普夫妻是周六（3日）傍晚在佛州的海湖莊園用餐。

馬斯克去年6月離開白宮政府效率部（DOGE）不久後，他和川普的關係開始降溫。在此之前，馬斯克是川普最受矚目也最具影響力的盟友之一。兩人關係緊張始於馬斯克對川普「大而美法」的批判。馬斯克7月還公開表示，將組建「美國黨」。

但在9月，兩人被目擊在保守派人士柯克（Charlie Kirk）的追思會上握手，是撕破臉後首度同框。接著在11月，馬斯克出席川普招待沙國王儲穆罕默德．沙爾曼訪美的白宮晚宴，是川馬鬧翻後，馬斯克首次公開現身白宮。