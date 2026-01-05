快訊

日學者：美國出手委內瑞拉 意在削弱中國影響力

中央社／ 東京5日專電
圖為馬杜洛夫婦。 路透社
圖為馬杜洛夫婦。 路透社

美國總統川普對委內瑞拉發動軍事攻擊，抓捕總統馬杜洛夫婦，可能違反國際法，引發國際社會廣泛關注。富士電視台今天播出專題節目，日本學者分析，美國行動的背後，很可能有消除中國影響力的考量。

日刊體育、日媒J-CAST NEWS報導，佳能全球戰略研究所高級研究員峯村健司在節目中分析，逮捕甚至殺害他國領導人的行動被稱為「斬首作戰」，「這類作戰相當困難。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在入侵烏克蘭時也曾嘗試，但以失敗告終。從這一點來看，這次行動顯示出美國在情報能力、特種作戰能力上的高度成熟。」

峯村指出，美國這次對委內瑞拉出手，背後很可能帶有「消除中國影響力」的考量。

他表示，馬杜洛政權將約85%原油出口至中國，中國則將配備人臉辨識AI的監控系統輸出到當地，委內瑞拉的「中國附庸國化」正在加速。峯村認為，這正是川普（Donald Trump）政府最想消除的部分。

峯村也補充，美國這次行動除了牽制中國與俄羅斯在中南美洲的影響力外，還有另一層目的，就是掌握委內瑞拉龐大的石油資源。他指出，委內瑞拉的石油儲量甚至被認為超過沙烏地阿拉伯，約占全球1/5，美國不願坐視這些資源持續被中國掌控。

在各國批評聲浪中，日本政府的立場同樣受到關注。日本首相高市早苗今天在記者會上表示，日本一貫主張委內瑞拉應儘速恢復民主，將基於自由、民主、法治等基本價值與七大工業國（G7）及區域國家密切合作，在確保僑民安全的同時，持續推動委內瑞拉恢復民主，促進局勢穩定。

對此，峯村解讀，日本一貫以「遵守國際法」作為基本立場，但考量到美國總統川普今年春天可能訪中、進行美中交易談判，在此背景下，日本難以對美國提出強烈譴責，才會有高市這次被外界視為「高度克制、微妙平衡」的表態。

委內瑞拉 美國

