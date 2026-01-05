馬杜洛將在美國法院出庭 面臨毒品恐怖主義指控

快訊

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
被逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛，預計今天中午在紐約曼哈頓聯邦法院出庭。他將面對毒品恐怖主義相關指控，承審法官是美國地區法官赫勒斯坦。

路透社報導，現年63歲的馬杜洛（Nicolas Maduro）和妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），在美軍於上週末突襲行動中將兩人自委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）帶走後，已被關押在紐約布魯克林。

兩人預計將於美東時間中午12時（格林威治標準時間17時），在美國地區法官赫勒斯坦（Alvin K.Hellerstein）主持下出庭。尚不清楚他們是否已聘請律師或提出抗辯。

自馬杜洛在2018年充滿嚴重舞弊指控的選舉宣布勝選後，美國便視他為非法獨裁者。他的被捕，被認為是美國自37年前入侵巴拿馬以來，在拉丁美洲最具爭議性的干預行動。

根據日前公布的新起訴書，美國檢方指控馬杜洛親自監督一個由國家支持的古柯鹼走私網絡，該網絡與全球最暴力、最活躍的毒梟集團合作，包括墨西哥西的納羅亞集團（Sinaloa Cartel）和委內瑞拉幫派阿拉瓜火車（Tren de Aragua）等。

美國紐約南區檢察官辦公室提出的起訴書指出：「身為委內瑞拉總統與現任事實上領導人，馬杜洛縱容以古柯鹼為基礎的貪腐行為，不僅中飽私囊，也使統治集團和其家族獲利。」

馬杜洛所面臨的指控包括：毒品恐怖主義、共謀輸入古柯鹼、持有機槍及毀滅性武器，以及共謀持有機槍與毀滅性武器等罪名。每項罪名一旦定罪，最高可判處數十年、甚至終身監禁。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

