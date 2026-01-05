委中關係密切 分析：美逮捕馬杜洛有助排除域外勢力

美軍昨天在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦並押往紐約受審；馬杜洛面臨毒品等罪名指控。不過，由於委內瑞拉與中國在能源、國防領域的緊密關係，專家分析，川普政府此舉也有機會確保排除北京等域外勢力。

馬杜洛（Nicolas Maduro）面臨美國司法部諸多指控，包括串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置及串謀持有機槍和毀滅性裝置。

馬杜洛遭捕後，美國總統川普（Donald Trump）表示，美國將治理委內瑞拉，但國務卿盧比歐（MarcoRubio）今天說，美國除了持續對委內瑞拉執行現有的「石油封鎖」外，並不會對委內瑞拉進行日常治理。

儘管美國以毒品等罪名指控逮捕馬杜洛，川普政府此舉也牽動了地緣政治局勢。有專家直言，美國對委內瑞拉的行動將「直接且負面」地衝擊中國在拉丁美洲的利益。

●委內瑞拉與中國「全天候戰略夥伴關係」 能源為重中之重

自2023年起，中國和委內瑞拉維持所謂的「全天候戰略夥伴關係」。華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）日前一篇文章指出，在中國外交夥伴關係的分類體系中，「全天候」是最具分量的形容詞，意味著北京認為自己將和一個將維持長期穩定的國家，保持非常密切的關係。

馬杜洛被捕前不久，他才在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與中國是兄弟情誼。

事實上，委內瑞拉對中國最主要的價值在於能源安全及供應。路透社報導，分析人士指出，中國是委內瑞拉原油的最大買家，委國原油約占中國進口總量的4%，而2025年12月出貨量估計平均超過每日60萬桶。

在美國這波對委國的行動後，中國恐得要尋找替代來源，美國「時代雜誌」（TIME）文章指出，失去一個至關重要且不斷擴大的戰略能源夥伴關係，將對中國構成一項戰略挫敗，也可能為美國在未來提供談判籌碼。不過，短期而言，川普看似試圖減輕中國的擔憂，他受訪時表示，自己和中國國家主席習近平關係非常好，「他們會獲得石油」。

國防方面，「詹姆士敦基金會」報告寫道，中國製裝備及俄羅斯軍事器材開始成為委內瑞拉軍方的支柱，有評論指出，委內瑞拉目前的防衛態勢倚賴俄製Su-30MK2戰機，以及中製VN-18步兵戰車、05式兩棲戰車及SH-16A自走砲等。

●美重建西半球戰略主導地位 排除中俄等域外勢力

前白宮國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）分析，川普政府將馬杜洛趕下台的行動不僅是針對古巴等政權發出的訊息，更是一場全球嚇阻力的重建，北京和莫斯科會將此視為一個毫不含糊的訊號：川普政府致力建立符合美國利益的安全秩序。

他認為，川普政府未來有機會在對馬杜洛施壓行動成功的基礎上，重建美國在西半球壓倒性的戰略主導地位，包括以默示方式塑造「後馬杜洛時期」的政治安排，確保中國和俄羅斯等域外勢力被排除在對委內瑞拉具有實質影響力之外。

華府諮詢機構Pangaea Policy創辦人海恩斯（TerryHaines）也表示，根據川普政府日前新發布的「國家安全戰略」來看，美國的整體目標就是要限制、遏制、削弱中國在拉丁美洲的經濟和地緣政治影響力，「無論是委內瑞拉、哥倫比亞、巴拿馬、阿根廷，還是南美或中美洲其他地區」。

就在美國發布「國家安全戰略」幾天後，北京也發布了中國對拉丁美洲和加勒比海政策文件，闡明如何進一步推動雙邊在各領域方面的合作，包括擴大軍事交流合作。

海恩斯直指，美國對委內瑞拉的行動，將「直接且負面」地衝擊中國在拉丁美洲的地緣政治利益。